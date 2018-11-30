Морози до -15 градусів: синоптики дали прогноз на перший день зими

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Синоптики повідомляють, що найхолодніше буде у західних областях нашої країни

У суботу, 1 грудня на вулицях нашої країни очікується справжній зимовий мороз. Максимально холодно буде у західних областях України, де очікуються морози до -15 градусів. При цьому сніг буде в центральних, північних, східних та деяких південних областях. Такий прогноз опублікований на сайті Укргідрометцентру.

У суботу очікується зниження температури повітря по всій Україні. Найхолодніше буде у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Хмельницькій областях, де вночі термометр покаже до -11... -15 градусів морозу. У денний час у всіх західних регіонах рівень тепла буде триматися на позначці в -1... -5 градусів. У Чернівецькій області варто очікувати мороз до -6... -8 градусів вдень.

Фото: (pixabay.com)

У центральних, північних і північно-східних регіонах нашої країни вдень буде приблизно однакова погода — температура триматиметься на рівні -3... -6 градусів. Вночі цей показник опуститься до -6... -9 градусів.

Південніше буде все тепліше і тепліше: на Сході покаже до -1... -4 градусів морозу. Вночі температура може опуститися до -7 градусів. У приморських регіонах очікується 0... -3 градуси, вдень до -6 вночі. При цьому плюсова температура збережеться тільки на Кримському півострові та в Запорізькій області.

Прогноз погоди на 1 грудня (meteo.gov.ua)

У всій Україні, за винятком західних регіонів, Одеської області та Кримського півострова очікуються опади у вигляді снігу. Крім того, на дорогах очікується ожеледиця, а також сильний вітер.

"1 грудня в Україні, крім західних областей, погіршення погодних умов: помірний сніг, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і Харківській областях місцями сильний сніг (приріст снігового покриву висотою 6-12 см); вдень у Приазов'ї місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини На дорогах більшості областей ожеледиця", — попередили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, що "Киевавтодор" закликав не паркувати транспорт вздовж доріг при погіршенні погоди.

Раніше ми писали, що завтра в Києві очікується сніг та ожеледиця.

Відео: РБК-Україна