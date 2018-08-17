"Моя собака вчера залезла в море, а сегодня у нее глаза слиплись!": россияне об отдыхе в Крыму

Фото: Крым (livejournal.com/oleg-leusenko)

Отдыхающие жалуются на проблемы с глазами

В оккупированном украинском Крыму отдыхающие жалуются на проблемы со здоровьем из-за того, что побережья заполонили фекалии. Об этом сообщил российский хирург Георгий Пятов, передает Mk.ru.

"Этот пр**урок мне в глаза все время брызгал, и я потом месяц глаза лечила, и купаться в море было нельзя!", "Вчера мне внучка водой брызнула прямо здесь, возле берега, и все - на утро глаза воспалились ..." , "Моя собака вчера залезла в море, а сегодня у нее глаза слиплись", - написал он в своем блоге.

Более того, мужчина признался, что и сам стал "жертвой" отдыха в Крыму.

"Было все ровно так же: днем поплавал в море, вода попала в глаза, проснулся — не утром, а ночью от того, что веки слиплись! Промыл сначала водой, потом остывшим крепким чаем, а наутро поковылял в аптеку, до которой полтора километра по горам. Но одним конъюнктивитом дело не обошлось — начало болеть горло, позже появился кашель. Так что отпуск был испорчен", - подчеркнул он.

В то же время местный блогер под ником Occupe Yalta рассказал, что пляжи Ялты теперь закрыты для купания.

"Ура. Все пляжи Ялты со вчера закрыты для купания – выброс дерьма из глубоководного коллектора", - подчеркнул он.

Фото: скриншот поста (twitter.com/occupyyalta)

Кстати, Киевский театр юного зрителя зарабатывает на россиянах, выступая в аннексированном Крыму.

Напомним, ранее разгорелся скандал из-за высказываний о Крыме известной певицы Лаймы Вайкуле. На пресс-конференции в Одессе артистка сообщила, что не поедет в Крым, даже если ее туда пригласят для выступлений.

Позже Лайма Вайкуле объяснила, что готова посетить аннексированный Крым, но только после того, как снимут санкции.

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