"Выступаю там, где платят": Киевский театр юного зрителя заметили в аннексированном Крыму

Фото: Киевский театр юного зрителя (wikipedia.org)

Руководитель признался, почему согласился туда ехать

Киевский театр юного зрителя зарабатывает на россиянах, выступая в аннексированном Крыму. Об этом сообщили журналисты "Крым. Реалии" в своем видео о туристическом сезоне на полуострове.

Выяснилось, что Киевский театр юного зрителя активно выступает на сценах аннексированного Крыма, развлекая местных жителей, а также приезжих туристов из России.

Журналистам удалось пообщаться с руководителем театра, который представился Валерием.

Он объяснил, что пойти на такой шаг его вынудили гонорары, которые платят за выступления на аннексированном полуострове.

"Лобода там и Повалий сидят в России, их считают врагами. Я так не считаю. Я вообще считаю: нафиг мне это надо. Патриотизма у меня к этому всему нет. Понимаешь? Выступаю там, где платят деньги. Мне Порошенко не заплатит", - заявил он.

Сейчас актеры гастролируют в поселке Щелкино возле побережья Азовского моря.

Видео: Киевский театр поехал выступать в аннексированный Крым (YouTube/"Радио Свобода краина")

Напомним, ранее разгорелся скандал из-за высказываний о Крыме известной певицы Лаймы Вайкуле. На пресс-конференции в Одессе артистка сообщила, что не поедет в Крым, даже если ее туда пригласят для выступлений.

Позже Лайма Вайкуле объяснила, что готова посетить аннексированный Крым, но только после того, как снимут санкции.

Видео: РБК-Украина