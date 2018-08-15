"Виступаю там, де платять": Київський театр юного глядача помітили в анексованому Криму

Фото: Київський театр юного глядача (wikipedia.org)

Керівник зізнався, чому погодився туди їхати

Київський театр юного глядача заробляє на росіянах, виступаючи в анексованому Криму. Про це повідомили журналісти "Крим. Реалії" у своєму відео про туристичний сезоні на півострові.

З'ясувалося, що Київський театр юного глядача активно виступає на сценах анексованого Криму, розважаючи місцевих жителів, а також приїжджих туристів з Росії.

Журналістам вдалося поспілкуватися з керівником театру, який представився Валерієм.

Він пояснив, що піти на такий крок його змусили гонорари, які платять за виступи на анексованому півострові.

"Лобода там і Повалій сидять в Росії, їх вважають ворогами. Я так не вважаю. Я взагалі вважаю, що нафіг мені це треба. Патріотизму у мене до цього всього немає. Розумієш? Виступаю там, де платять гроші. Мені Порошенко не заплатить", - заявив він.

Зараз актори гастролюють в селищі Щолкіне біля узбережжя Азовського моря.

Відео: Київський театр поїхав виступати в аннексированный Крим (YouTube/"Радіо Свобода країна")

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал через висловлювання про Крим відомої співачки Лайми Вайкуле. На прес-конференції в Одесі артистка повідомила, що не поїде в Крим, навіть якщо її туди запросять для виступів.

Пізніше Лайма Вайкуле пояснила, що готова відвідати анексований Крим, але тільки після того, як знімуть санкції.

Відео: РБК-Україна