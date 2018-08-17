"Моя собака вчора залізла в море, а сьогодні у неї очі злиплися!": росіяни про відпочинок у Криму

Фото: Крим (livejournal.com/oleg-leusenko)

Відпочивальники нарікають на проблеми з очима

В окупованому українському Криму відпочивальники скаржаться на проблеми зі здоров'ям через те, що узбережжя заполонили фекалії. Про це повідомив російський хірург Георгій Пятов, передає Mk.ru.

"Цей пр**урок мені в очі весь час бризкав, і я потім місяць очі лікувала, і купатися в морі було не можна!", "Вчора мені онука водою бризнула прямо тут, біля берега, і все - на ранок очі запалилися ..." , "Моя собака вчора залізла в море, а сьогодні у неї очі злиплися", - написав він у своєму блозі.

Більш того, чоловік зізнався, що і сам став "жертвою" відпочинку в Криму.

"Було все рівно так само: вдень поплавав в морі, вода потрапила в очі, прокинувся — не вранці, а вночі від того, що повіки злиплися! Промив спочатку водою, потім міцним чаєм, а на ранок пошкандибав в аптеку, до якої півтора кілометра по горах. Але одним кон'юнктивітом справа не обійшлося — почало боліти горло, пізніше з'явився кашель. Так що відпустка була зіпсована", - підкреслив він.

У той же час місцевий блогер під ніком Occupe Yalta розповів, що пляжі Ялти тепер закриті для купання.

"Ура. Всі пляжі Ялти зі вчора закриті для купання – викид лайна з глибоководного колектора", - підкреслив він.

Фото: скріншот поста (twitter.com/occupyyalta)

До речі, Київський театр юного глядача заробляє на росіянах, виступаючи в анексованому Криму.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал через висловлювання про Крим відомої співачки Лайми Вайкуле. На прес-конференції в Одесі артистка повідомила, що не поїде в Крим, навіть якщо її туди запросять для виступів.

Пізніше Лайма Вайкуле пояснила, що готова відвідати анексований Крим, але тільки після того, як знімуть санкції.

Біля посольства Росії активісти вимагали розслідувати справи викрадених громадян України в Криму (video.rbc.ua)