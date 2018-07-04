"Мойте руки тщательно": Супрун рассказала об опасности сушилок в туалетах

Глава Минздрава дала несколько рекомендаций на эту тему

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала на своей странице в Facebook о том, почему сушилки в туалетах могут быть вредными для человека.

Глава Минздрава отметила, что результаты исследований последних лет показали, что сушилки для рук очень опасны для здоровья - они аккумулируют различные бактерии и микроорганизмы из воздуха помещения, а затем выпускают их обратно, в том числе на ваши уже чистые руки.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Поэтому когда вы моете руки после использования уборной, а потом иссушаете с помощью сушилки, они могут остаться не такими чистыми, как вы думаете", - говорит Супрун.

По ее словам, на эту тему было проведено достаточно много исследований, и их результаты часто противоречат друг другу:

- Некоторые исследования указывают, что бактерии в сушилках есть и их очень много. Более того, их количество растет чуть не в геометрической прогрессии в зависимости от продолжительности удержания сосуда для исследования под потоком воздуха из сушилки.

- Другие указывают, что не все так страшно, если следить за гигиеной устройства и менять фильтры. По результатам исследований, фильтры помогают уменьшить количество бактерий и микроорганизмов почти на 75%.

- Есть исследования, которые не рекомендуют использовать сушилки в больницах, ведь некоторые из обнаруженных бактерий могут вызвать инфекцию у людей со слабым иммунитетом.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

- Вообще нет разницы, чем сушить вымытые руки.

"В этой непонятности можно было бы просто прекратить сушить руки сушилкой и быть защищенным от бактерий. Но, на самом деле, бактерии на влажных руках тоже распространяются и даже передаются быстрее. Поэтому сушка рук - неотъемлемый шаг в процессе мытья рук, которым нельзя пренебрегать", - подчеркивает Ульяна.

Глава Минздрава дала несколько рекомендаций:

- Если вы счастливый обладатель сушилки для рук - вовремя меняйте фильтры. Это касается, прежде всего, администраций учреждений, которые посещает большое количество людей. У каждого фильтра для сушилки есть срок годности. Не используйте его, когда уже настало время замены!

- Поставьте в помещении одноразовые полотенца для рук. Это наиболее безопасный и быстрый метод сушки рук с точки зрения гигиены.

- Если есть выбор между сушилкой и полотенцем - выбирайте полотенце. Особенно, если вы работник системы здравоохранения.

"На первый взгляд это очень простые вещи, но именно на них строится наше с вами здоровье. Мойте и сушите руки тщательно и будьте здоровы!" – призвала она.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Супрун рассказала, как бороться с постоянной тревожностью.

Что вы не знали об Уляне Супрун