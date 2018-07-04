Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Мойте руки тщательно": Супрун рассказала об опасности сушилок в туалетах

STYLERLIFE        04.07.2018 - 22:23
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Глава Минздрава дала несколько рекомендаций на эту тему

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала на своей странице в Facebook о том, почему сушилки в туалетах могут быть вредными для человека.

Глава Минздрава отметила, что результаты исследований последних лет показали, что сушилки для рук очень опасны для здоровья - они аккумулируют различные бактерии и микроорганизмы из воздуха помещения, а затем выпускают их обратно, в том числе на ваши уже чистые руки.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Поэтому когда вы моете руки после использования уборной, а потом иссушаете с помощью сушилки, они могут остаться не такими чистыми, как вы думаете", - говорит Супрун.

По ее словам, на эту тему было проведено достаточно много исследований, и их результаты часто противоречат друг другу:

- Некоторые исследования указывают, что бактерии в сушилках есть и их очень много. Более того, их количество растет чуть не в геометрической прогрессии в зависимости от продолжительности удержания сосуда для исследования под потоком воздуха из сушилки.

- Другие указывают, что не все так страшно, если следить за гигиеной устройства и менять фильтры. По результатам исследований, фильтры помогают уменьшить количество бактерий и микроорганизмов почти на 75%.

- Есть исследования, которые не рекомендуют использовать сушилки в больницах, ведь некоторые из обнаруженных бактерий могут вызвать инфекцию у людей со слабым иммунитетом.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

- Вообще нет разницы, чем сушить вымытые руки.

"В этой непонятности можно было бы просто прекратить сушить руки сушилкой и быть защищенным от бактерий. Но, на самом деле, бактерии на влажных руках тоже распространяются и даже передаются быстрее. Поэтому сушка рук - неотъемлемый шаг в процессе мытья рук, которым нельзя пренебрегать", - подчеркивает Ульяна.

Глава Минздрава дала несколько рекомендаций:

  • - Если вы счастливый обладатель сушилки для рук - вовремя меняйте фильтры. Это касается, прежде всего, администраций учреждений, которые посещает большое количество людей. У каждого фильтра для сушилки есть срок годности. Не используйте его, когда уже настало время замены!
  • - Поставьте в помещении одноразовые полотенца для рук. Это наиболее безопасный и быстрый метод сушки рук с точки зрения гигиены.
  • - Если есть выбор между сушилкой и полотенцем - выбирайте полотенце. Особенно, если вы работник системы здравоохранения.

"На первый взгляд это очень простые вещи, но именно на них строится наше с вами здоровье. Мойте и сушите руки тщательно и будьте здоровы!" – призвала она.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Супрун рассказала, как бороться с постоянной тревожностью.

Что вы не знали об Уляне Супрун

Это стоит усилий: Супрун рассказала, как сохранить глаза здоровыми "Вы не должны платить за эти услуги": что изменилось в украинской медицине с 1 июля
Теги: Уляна Супрун
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь