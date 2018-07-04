"Мийте руки ретельно": Супрун розповіла про небезпеку сушок в туалетах

Глава МОЗ дала декілька рекомендацій на цю тему

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла на своїй сторінці в Facebook про те, чому сушарки в туалетах можуть бути шкідливими для людини.

Глава МОЗ відзначила, що результати досліджень останніх років показали, що сушарки для рук є дуже небезпечні для здоров‘я - вони акумулюють різні бактерії та мікроорганізми з повітря приміщення, а потім випускають їх назад, в тому числі на ваші вже чисті руки.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Тому коли ви миєте руки після використання вбиральні, а потім висушуєте з допомогою сушарки, вони можуть залишитись не такими чистими, як ви думаєте", - говорит Супрун.

За її словами, на цю тему було проведено досить багато досліджень, і їх результати часто суперечать одне одному:

- Деякі дослідження вказують, що бактерії в сушарках є і їх надзвичайно багато. Більш того, їх кількість зростає мало не в геометричній прогресії в залежності від тривалості утримання посудини для дослідження під потоком повітря з сушарки.

- Інші вказують, що не все так страшно, якщо слідкувати за гігієною пристрою та змінювати фільтри. За результатами досліджень, фільтри допомагають зменшити кількість бактерій та мікроорганізмів майже на 75%.

- Є дослідження, які не рекомендують використовувати сушарки в лікарнях, адже деякі з виявлених бактерій можуть викликати інфекцію у людей зі слабким імунітетом.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

- Взагалі нема різниці, чим сушити вимиті руки.

"У цій незрозумілості можна було б просто припинити сушити руки сушаркою та бути захищеним від бактерій. Але, насправді, бактерії на вологих руках теж розповсюджуються та навіть передаються швидше. Тому сушіння рук - невіддільний крок у процесі миття рук, яким не можна нехтувати", - підкреслює Уляна.

Глава МОЗ дала декілька рекомендацій:

- Якщо ви щасливий власник сушарки для рук - вчасно змінюйте фільтри. Це стосується передусім адміністрацій закладів, які відвідує велика кількість людей. У кожного фільтра для сушарки є термін придатності. Не використовуйте його, коли вже настав час заміни!

- Поставте в приміщенні одноразові рушники для рук. Це найбільш безпечний та швидкий метод сушіння рук з точки зору гігієни.

- Якщо маєте вибір між сушаркою та рушником - обирайте рушник. Особливо, якщо ви працівник системи охорони здоров‘я.

"На перший погляд це дуже прості речі, проте саме на них будується наше з вами здоров’я. Мийте та сушіть руки ретельно і будьте здорові!" – закликала вона.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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