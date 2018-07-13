"Может обвалиться в любой момент": журналист показал состояние одного из городов Луганской области (видео)

Кадр из видео (YouTube/Denis Kazanskyi)

В городе уже семь лет не ремонтируют обвалившийся мост

В сети показали состояние территории города Лисичанск Луганской области. Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети Facebook.

Он побывал в городе и снял показательное видео.

"Чтобы более наглядно передать результаты деятельности "крепких хозяйственников" в Лисичанске - записывал в ходе своего путешествия видеоблог. Спустился на дно нелегального угольного карьера, прошелся по мостам, которые развалились от старости, прогулялся по руинам завода резино-технических изделий…" – написал Казанский.

На видео также показан мост, который соединяет Лисичанск и Северодонецк. По его данным, мост обвалился около семи лет назад. Однако по нему все еще ездят автомобили.

"Это все может обвалиться в любой момент", - отметил Казанский на видео.

Видео: Лисичанск (YouTube/Denis Kazanskyi)

Скриншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Ранее в сети показали мрачный снимок из оккупированной Макеевки.

На фото изображены остатки железной дороги. Дорога настолько заросла травой, что проехать по ней составам теперь не представляется возможным. Также на фото попал заброшенный состав из грузовых вагонов.

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