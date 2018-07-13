"Може обвалитися в будь-який момент": журналіст показав стан одного з міст Луганської області (відео)

Кадр з відео (YouTube/Denis Kazanskyi)

В місті вже сім років не ремонтують обвалився міст

У мережі показали стан території міста Лисичанськ Луганської області. Про це розповів український журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Він побував у місті і зняв показове відео.

"Щоб більш наочно передати результати діяльності "міцних господарників" в Лисичанську - записував у ході своєї подорожі відеоблог. Спустився на дно нелегального вугільного кар'єру, пройшовся по мостах, які розвалилися від старості, прогулявся по руїнах заводу гумотехнічних виробів..." – написав Казанський.

На відео також показаний міст, який з'єднує Лисичанськ та Сєвєродонецьк. За його даними, міст обвалився близько семи років тому. Однак по ньому все ще їздять автомобілі.

"Це все може обвалитися в будь-який момент", - зазначив Казанський на відео.

Відео: Лисичанськ (YouTube/Denis Kazanskyi)

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Раніше в мережі показали похмурий знімок з окупованої Макіївки.

На фото зображені залишки залізниці. Дорога настільки заросла травою, що проїхати по ній складам тепер не є можливим. Також на фото потрапив покинутий склад з вантажних вагонів.

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