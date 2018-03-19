"Можно начинать народные гулянья": России предрекли национальную катастрофу

Известный писатель проанализировал ситуацию и спрогнозировал РФ ужасающее будущее

Известный российский писатель-сатирик, журналист и радиоведущий Виктор Шендерович проанализировал выборы президента России, которые состоялись в воскресенье, 18 марта 2018 года. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"У всего есть свой конец, который, впрочем, может длиться вечно", - процитировал Шендерович польского поэта, писателя-стаирика Станислава Ежи Леца.

"Можно подводить первые итоги, не правда ли? Итак. Не допустив на выборы единственного реального противника, Кремль дал группе клоунов извалять друг друга в дерьме перед лицом россиян - на фоне президента, не вылезающего с телеэкрана (в том числе и в "день тишины") в образе благородного отца нации", - написал писатель.

"На фоне этой беспроигрышной ролевой игры, оставалось только дотянуть явку до мало-мальски приличных 60%, что власть и сделала мучительным надрывом сил – и агитация лезла из всех дыр, да и "электоральные султанаты" с массовыми вбросами никто не отменял", - добавил он.

"На выходе (что и требовалось доказать, если кому-то надо было это доказывать) – встречайте, дорогие россияне, новую "легитимность" Путина. Он очень боялся ее потерять, еще год назад", - подчеркнул журналист.

"И мог потерять, разумеется, если бы те, кто позиционирует себя "оппозицией", не сработали и в этот раз очень аккуратно на руку шулеру. И вместо протестного объединения (в том числе, уличного - да-да, вместе с Навальным), не сделали бы именно то, что требовалось шулеру", - считает он.

"А требовалось ему обеспечить новый захват власти - видимостью легитимного избрания. Остальные цифирки и связанные с этим проблемы интересовали шулера факультативным образом. Раскрутили Грудинина - переборщили - закрутили, фигня вопрос", - отметил Шендерович.

"Кто из великолепной семерки поучаствовал в фарсе из пошлого желания подкачать себе популярности или просто засветиться, кто по наивности, граничащей с идиотизмом, а кто был в доле – вопрос интересный, но уже второстепенный", - добавил он.

"Главное же, по состоянию на ночь на 19 марта, – Россия остается в руках малоадекватной, воровской и уже вполне кровавой власти, в состоянии объявленной войны с цивилизованным миром. Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам", - отметил журналист.

Он также посвятил выборам песню.

"Старая песня о главном

Стране пи*дец, спасет ее лишь чудо,

Но если что, и чудо не спасет -

Мы рождены, чтоб жить под ним, покуда

В косяк нас мордой время не внесет.

Припев:

Все выше, и выше, и выше

Процент за того надо дать,

Кто дышит, и дышит, и дышит,

И все не закончит дышать!" – добавил публицист.

Скриншот поста (facebook.com/Виктор_Шендерович)

Скриншот поста (facebook.com/Виктор_Шендерович)

Скриншот поста (facebook.com/Виктор_Шендерович)

Кстати, россиянин съел бюллетень, протестуя против выборов.

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