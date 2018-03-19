"Можна починати народні гуляння": Росії предрекли національну катастрофу

Відомий письменник проаналізував ситуацію і спрогнозував РФ страхітливе майбутнє

Відомий російський письменник-сатирик, журналіст і радіоведучий Віктор Шендерович проаналізував вибори президента Росії, які відбулися в неділю, 18 березня 2018 року. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"все має свій кінець, який, втім, може тривати вічно", - процитував Шендерович польського поета, письменника-стаирика Станіслава Єжи Леца.

"Можна підбивати перші підсумки, чи не правда? Отже. Не допустивши на вибори єдиного реального супротивника, Кремль дав групі клоунів виваляти один одного в лайні перед обличчям росіян - на тлі президента, не що вилазить з телеекрану (в тому числі і в "день тиші") в образі благородного батька нації", - написав письменник.

"На тлі цієї безпрограшної рольової гри, залишалося тільки дотягнути явку до більш-менш пристойних 60%, що влада і зробила болісним надривом сил – і агітація лізла з усіх дірок, так і "електоральні султанати" з масовими вкиданнями ніхто не відміняв", - додав він.

"На виході (що і потрібно було довести, якщо комусь треба було це доводити) – зустрічайте, дорогі росіяни, нову "легітимність" Путіна. Він дуже боявся її втратити, ще рік тому", - підкреслив журналіст.

"І міг втратити, зрозуміло, якщо б ті, хто позиціонує себе "опозицією", не спрацювали і в цей раз дуже акуратно на руку шулерові. І замість протестного об'єднання (в тому числі, вуличного - так-так, разом з Навальним), не зробили б саме те, що потрібно шулер", - вважає він.

"А треба було йому забезпечити новий захоплення влади - видимістю легітимного обрання. Інші цифирки і пов'язані з цим проблеми цікавили шулера факультативним чином. Розкрутили Грудініна - переборщили - закрутили, фігня питання", - зазначив Шендерович.

"Хто з чудової сімки взяв участь у фарсі з вульгарного бажання підкачати собі популярності або просто засвітитися, хто за наївність, що межує з ідіотизмом, а хто був у частці – питання цікаве, але вже другорядне", - додав він.

"Головне ж, за станом на ніч на 19 березня, – Росія залишається в руках малоадекватной, злодійський і вже цілком кривавої влади, у стані оголошеної війни з цивілізованим світом. Можна починати народні гуляння. Які, як правило, передують національним катастроф", - зазначив журналіст.

Він також присвятив виборам пісню.

"Стара пісня про головне

Стране пи*дец, спасет ее лишь чудо,

Но если что, и чудо не спасет -

Мы рождены, чтоб жить под ним, покуда

В косяк нас мордой время не внесет.

Приспів:

Все выше, и выше, и выше

Процент за того надо дать,

Кто дышит, и дышит, и дышит,

И все не закончит дышать!" – додав публіцист.

Скріншот поста (facebook.com/Виктор_Шендерович)

Скріншот поста (facebook.com/Виктор_Шендерович)

Скріншот поста (facebook.com/Виктор_Шендерович)

До речі, росіянин з'їв бюлетень, протестуючи проти виборів.

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