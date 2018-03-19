"Перформанс "Пипл хавает": россиянин съел бюллетень, протестуя против выборов (видео)

Таким образом, мужчина выразил свое мнение о кандидатах

В России избиратель съел свой бюллетень в знак протеста против всех кандидатов на пост президента РФ. Соответствующее видео автор опубликовал в YouTube.

Как написал Андрей Свириденко, он считает выборы в РФ цирком, потому он решил довести его до абсурда.

"Акция перформанс "Пипл хавает". Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы "схаваем" любых кандидатов и любые инициативы", – подписал он ролик.

Видео: Мужчина съел свой бюллетень (youtube.com/Андрей Свириденко)

Кстати, на бюллетенях в РФ оставляют интересные послания Путину.

Так, на одном из бюллетеней оставили надпись: "Крым – это Украина!". Также на нем перечисленные такие преступления, как Беслан, Донбасс, Курск и т. д. На другом бюллетене Путина обвинили во лжи, грабеже, нищете и войне.

Напомним, как в Северодонецке прошла акция против выборов президента РФ на оккупированных территориях.

В воскресенье, 18 марта, в Северодонецке Луганской области состоялась гражданская акция "Луганщина едина, Крым - это Украина" в знак протеста против проведения российской оккупационной администрацией выборов президента РФ в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.