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"Перформанс "Піпл хаває": росіянин з'їв бюлетень, протестуючи проти виборів (відео)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 09:45
Фото: Бюлетень (instagram.com dkv_nigga)
Фото: Бюлетень (instagram.com dkv_nigga)

Таким чином, чоловік висловив свою думку про кандидатів

У Росії виборець з'їв свій бюлетень на знак протесту проти всіх кандидатів на пост президента РФ. Відповідне відео автор опублікував на YouTube.

Як написав Андрій Свириденко, він вважає, що вибори в РФ цирком, тому він вирішив довести його до абсурду.

"Акція-перформанс "Піпл хаває". Коли влада вважає, що народу можна підсовувати будь-яких клоунів замість кандидатів, єдиний вихід довести цей цирк до абсурду: ми "схаваем" будь-яких кандидатів і будь-які ініціативи", – підписав він ролик.

Відео: Чоловік з'їв свій бюлетень youtube.com/Андрей Свириденко)

До речі, на бюлетенях у РФ залишають цікаві послання Путіна.

Так, на одному з бюлетенів залишили напис: "Крим – це Україна!". Також на ньому перераховані такі злочини, як Беслан, Донбас, Курськ і т. д. На іншому бюлетені Путіна звинуватили у брехні, грабежі, злиднях і війні.

Нагадаємо, як у Сєвєродонецьку пройшла акція проти виборів президента РФ на окупованих територіях.

У неділю, 18 березня в Сєверодонецьку Луганської області відбулася громадянська акція "Луганщина єдина, Крим - це Україна" на знак протесту проти проведення російською окупаційною адміністрацією виборів президента РФ в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

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