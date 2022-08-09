Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)

В частности на протяжении концерта звучали хиты сегодняшнего дня, которые не выходят из музыкальных YouTube-трендов и хит-парадов различных стримингов, поддерживая ежедневно боевой дух наших воинов и вдохновляя каждого украинца.

Присутствующие наслаждались лирическим хитом "Ти робив мені каву" от Анны Тринчер и MBREEZE, зажигали под "Галицький Флоу" от Gunna Chorna, вспоминали самые важные моменты жизни вместе с OLIVAN и его песней "Маріам", танцевали медленные танцы под душевные треки Васи Демчука и отрывались под знаменитые хиты "Допоможе ЗСУ" и "Ластівки" от Chico & Qatoshi.

Также никого не оставило равнодушным выступление новоиспеченной звезды Маши Кондратенко с ее вирусным хитом "Ванька-Встанька" и дуэт настоящей ТикТок сенсации - песни "Вечорниці" от 100лица & Skylerr.

Как проходил концерт "Музыка войны" (фото: МУЗВАР / Виталий Мандзяк)

Интересно, что один из звездных гостей, олимпийский чемпион Олег Верняев стал обладателем двух лотов: звездного бокса от Андрея Данилко, в который вошли знаменитые черная кепка, маска и фирменная футболка с автографом, а также государственный флаг с подписями воинов-героев Украины.

Спортсмен подчеркнул, что скоро стартует Чемпионат мира по гимнастике и он обязательно передаст полученный флаг на соревнования, чтобы с ним украинские спортсмены выходили на пьедестал за наградами.

Кроме того, Верняев лично себя задонатил талонов на 100 литров бензина, которые пойдут для работы волонтеров.

Олег Верняев поддержал волонтеров и воинов (фото: МУЗВАР / Виталий Мандзяк)

Всего за весь вечер во время концерта было собрано более 100 тысяч гривен. И эти средства пойдут на поддержку людей, которые с каждым днем приближают победу Украины над российскими оккупантами.