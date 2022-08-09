UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Музыка войны. Молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом (фото)

Анна Тринчер и Маша Кондратенко (коллаж: Styler / Виталий Мандзяк)
Автор: Дмитрий Войналович

В Киеве состоялся благотворительный концерт "Музыка войны", основной целью которого было привлечение гостей к благородному делу - аукциону звездных вещей, уникальных лотов, вырученные деньги с которого будут направлены на нужды Украины: приобретение дизельного генератора для 1-й отдельной танковой Сиверской бригады, а также на закупку талонов на топливо для работы волонтеров, которые доставят горячие обеды в пострадавшие населенные пункты Киевской области.

На организованном ресурсом МУЗВАР событии выступили молодые украинские звезды-лидеры мнений, которые сейчас поддерживают ВСУ и пропагандируют патриотизм среди юного поколения.

В частности на протяжении концерта звучали хиты сегодняшнего дня, которые не выходят из музыкальных YouTube-трендов и хит-парадов различных стримингов, поддерживая ежедневно боевой дух наших воинов и вдохновляя каждого украинца.

Присутствующие наслаждались лирическим хитом "Ти робив мені каву" от Анны Тринчер и MBREEZE, зажигали под "Галицький Флоу" от Gunna Chorna, вспоминали самые важные моменты жизни вместе с OLIVAN и его песней "Маріам", танцевали медленные танцы под душевные треки Васи Демчука и отрывались под знаменитые хиты "Допоможе ЗСУ" и "Ластівки" от Chico & Qatoshi.

Также никого не оставило равнодушным выступление новоиспеченной звезды Маши Кондратенко с ее вирусным хитом "Ванька-Встанька" и дуэт настоящей ТикТок сенсации - песни "Вечорниці" от 100лица & Skylerr.

Как проходил концерт "Музыка войны" (фото: МУЗВАР / Виталий Мандзяк)

Интересно, что один из звездных гостей, олимпийский чемпион Олег Верняев стал обладателем двух лотов: звездного бокса от Андрея Данилко, в который вошли знаменитые черная кепка, маска и фирменная футболка с автографом, а также государственный флаг с подписями воинов-героев Украины.

Спортсмен подчеркнул, что скоро стартует Чемпионат мира по гимнастике и он обязательно передаст полученный флаг на соревнования, чтобы с ним украинские спортсмены выходили на пьедестал за наградами.

Кроме того, Верняев лично себя задонатил талонов на 100 литров бензина, которые пойдут для работы волонтеров.

Олег Верняев поддержал волонтеров и воинов (фото: МУЗВАР / Виталий Мандзяк)

Всего за весь вечер во время концерта было собрано более 100 тысяч гривен. И эти средства пойдут на поддержку людей, которые с каждым днем приближают победу Украины над российскими оккупантами.

Также слушайте сильную и трогательную песню о героях ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
музыкантыНовости шоу-бизнеса