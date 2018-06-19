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"Мы ужаснулись": российская гостиница повергла в шок иностранных фанатов

STYLERLIFE        19.06.2018 - 19:39

"Это не отель, а машина времени!"

Гостиница в Екатеринбурге, где остановились два болельщика из Уругвая на время проведения ЧМ-2018, повергла их в шок. Об этом пишет российское издание 66.ru.

Двое фанатов из Уругвая, Херман и Маурисио, забронировали номера в гостинице "Большой Урал" в Екатеринбурге за неделю до начала Чемпионата мира по футболу. Они сообщили, что обрадовались тому, что появилось свободное жилье.

Цена одного номера составила 2,5 тысячи рублей (около тысячи гривен), а на фотографиях комнаты выглядели вполне симпатично. Они заплатили бронь за двое суток и сняли апартаменты для четверых болельщиков.

Когда фанаты прибыли в гостиницу, они ужаснулись от состояния комнат. Их вид совершенно не соответствовал картинкам в интернете. Двое туристов отказались там оставаться на ночь, а Херман и Маурисио решили не искать другое жилье.

"Приехав в гостиницу, мы ужаснулись. Это совсем не то, что мы видели на фото. Другие уругвайцы, которые забронировали этот же отель, отказались здесь оставаться. Мы единственные, кто решил ничего не менять. Сюда мы приходили только спать ночью, с утра до вечера гуляли", — пожаловался уругваец Херман.

Маурисио сообщил, что дыры в туалете пугали его до смерти.

"Это не отель, это машина времени! Мы уверены, что последним постояльцем здесь был Ленин. Честно скажу, каждую ночь я боялся, что из дыры в туалете вылезет монстр и съест меня. Единственный плюс гостиницы — местоположение, хоть в этом нам повезло", — сказал Маурисио.

Он добавил, что не понимает, почему этот отель не закрыли до сих пор на ремонт.

"Но это наименьшая из самых больших проблем. Я имею в виду те нечеловеческие условия, в которых мы жили. И я не понимаю, почему они не исправляют или не закрывают отель. Никто не должен проходить через то же, через что прошли мы", - сообщил болельщик.

 

Фото: Гостиница "Большой Урал" (66.ru)

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Теги: рф, чм 2018, гостиница
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