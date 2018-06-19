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"Ми жахнулися": російський готель шокував іноземних фанатів

STYLERLIFE        19.06.2018 - 19:39

"Це не готель, а машина часу!"

Готель у Єкатеринбурзі, де зупинилися два вболівальника з Уругваю на час проведення ЧС-2018, повалив їх у шок. Про це пише російське видання 66.ru.

Двоє фанатів з Уругваю, Херман і Маурісіо, забронювали номери в готелі "Великий Урал" в Єкатеринбурзі за тиждень до початку Чемпіонату світу з футболу. Вони повідомили, що зраділи тому, що з'явилося вільне житло.

Ціна одного номера склала 2,5 тисячі рублів (близько тисячі гривень), а на фотографіях кімнати виглядали цілком симпатично. Вони заплатили бронь за дві доби і зняли апартаменти для чотирьох уболівальників.

Коли фанати прибули в готель, вони жахнулися від стану кімнат. Їх вигляд абсолютно не відповідав картинкам в інтернеті. Двоє туристів відмовилися залишатися там на ніч, а Герман і Маурісіо вирішили не шукати інше житло.

"Приїхавши в готель, ми жахнулися. Це зовсім не те, що ми бачили на фото. Інші уругвайці, які забронювали цей же готель, відмовилися тут залишатися. Ми єдині, хто вирішив нічого не міняти. Сюди ми приходили тільки спати вночі, з ранку до вечора гуляли", — поскаржився уругваєць Херман.

Маурісіо повідомив, що дірки в туалеті лякали його до смерті.

"Це не готель, це машина часу! Ми впевнені, що останнім гостем тут був Ленін. Чесно скажу, кожну ніч я боявся, що з дірки в туалеті вилізе монстр і з'їсть мене. Єдиний плюс готелю — розташування, хоч у цьому нам пощастило", — сказав Маурісіо.

Він додав, що не розуміє, чому цей готель не закрили досі на ремонт.

"Але це найменша з найбільших проблем. Я маю на увазі ті нелюдські умови, в яких ми жили. І я не розумію, чому вони не виправляють або не закривають готель. Ніхто не повинен проходити через те, через що ми пройшли", - повідомив уболівальник.

 

Фото: Готель "Великий Урал" (66.ru)

До речі, відомого співака "обчистили" на $760 тисяч на ЧС-2018.

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Теги: рф, чм 2018, гостиница
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