"Мы с вами сделали праздник": Кличко поблагодарил коммунальщиков за чистоту после финала ЛЧ (фото)

Владимир Кличко собрал коммунальщиков для выражения благодарности

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил работников столичных коммунальных служб, обслуживающих мероприятия Лиги чемпионов УЕФА, которые оперативно убрали город в ночь после финала. Поздравить коммунальщиков Кличко приехал на Певческое поле, где для них устроили концерт. Об этом сообщает kiev.klichko.org.

По словам мэра, Киевская администрация продолжает получать слова благодарности от фанатов футбола и УЕФА за высокий уровень организации финала Лиги чемпионов, который проходил 26 мая.

"Мы с вами сделали праздник, которым наслаждался весь футбольный мир. Прямую трансляцию с "Олимпийского" смотрели более миллиарда человек. В Киев на футбольный праздник приехало около 30 000 организованных групп болельщиков. И еще - около 100 000 туристов. 230 000 человек посетили городок "Фестиваль чемпионов" на Крещатике. Для сравнения: в Кардиффе, городе, где финал проходил в прошлом году, такое же городок посетило 110 000 человек", — заявил мэр.

По словам Кличко киевские аэропорты приняли рекордное количество гостей. К работе были привлечены около 1200 автобусов-шаттлов для перевозки футбольных фанатов. Столичное метро работало на 3 часа дольше, чем обычно.

Фото: (kiev.klichko.org)

Мэр Киева поблагодарил сотрудников коммунальных предприятий за круглосуточную работу по время проведения чемпионата. Отмечается, что в местах дислокаций футбольных фанатов было особенно много работы, потому пришлось задействовать за сутки более 1 400 человек. После Лиги чемпионов было вывезено более 4 000 кубометров мусора.

"Это очень большой объем. Я благодарен вам за то, что вы справились со своей задачей. Киевляне, которые проснулись утром следующего после финала дня, увидели чистые улицы, убраны парки и скверы. Некоторые даже был шокирован, я вам скажу. В лучшем смысле, - подчеркнул Кличко. - Я понимаю: это тяжелый труд. Но, таким образом мы все вместе делаем наш город комфортным для его жителей. И более привлекательным для туристов. Все, кто здесь сегодня собрался, сделал - без преувеличения - свой вклад в положительный имидж Киева как европейской столицы. Красивого, комфортного и ухоженного города", - резюмировал мэр.

Кстати, недавно в сети публиковались фотографии с мест дислокации футбольных фанатов. Столичные жители были возмущены тем, что после себя оставили гости.

Видео: video.rbc.ua