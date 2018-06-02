"Ми з вами зробили свято": Кличко подякував комунальникам за чистому після фіналу ЛЧ (фото)

Володимир Кличко зібрав комунальників для висловлення подяки

Мер Києва Віталій Кличко подякував працівникам столичних комунальних служб, обслуговуючих заходи Ліги чемпіонів УЄФА, які оперативно прибрали місто в ніч після фіналу. Привітати комунальників Кличко приїхав на Співоче поле, де для них влаштували концерт. Про це повідомляє kiev.klichko.org.

За словами мера, Київська адміністрація продовжує отримувати слова подяки від фанатів футболу і УЄФА за високий рівень організації фіналу Ліги чемпіонів, який проходив 26 травня.

"Ми з вами зробили свято, яким насолоджувався весь футбольний світ. Пряму трансляцію з "Олімпійського" дивилися понад мільярд людей. У Київ на футбольне свято приїхало близько 30 000 організованих груп уболівальників. І ще - близько 100 000 туристів. 230 000 осіб відвідали містечко "Фестиваль чемпіонів" на Хрещатику. Для порівняння: в Кардіффі, місті, де фінал проходив минулого року, таке ж містечко відвідало 110 000 чоловік", — заявив мер.

За словами Кличка київські аеропорти прийняли рекордну кількість гостей. До роботи були залучені близько 1200 автобусів-шатлів для перевезення футбольних фанатів. Столичне метро працювало на 3 години довше, ніж зазвичай.

Фото: (kiev.klichko.org)

Мер Києва подякував співробітникам комунальних підприємств за цілодобову роботу за час проведення чемпіонату. Відзначається, що в місцях дислокації футбольних фанатів було особливо багато роботи, тому довелося задіяти за добу понад 1 400 осіб. Після Ліги чемпіонів було вивезено понад 4 000 кубометрів сміття.

"Це дуже великий обсяг. Я вдячний вам за те, що ви впоралися зі своїм завданням. Кияни, які прокинулися вранці наступного після фіналу дня, побачили чисті вулиці, прибрані парки та сквери. Дехто навіть був шокований, я вам скажу. В кращому сенсі, - підкреслив Кличко. - Я розумію: це важка праця. Але, таким чином ми всі разом робимо наше місто більш комфортним для його мешканців. Та більш привабливим для туристів. Всі, хто тут сьогодні зібрався, зробив - без перебільшення - свій внесок у позитивний імідж Києва як європейської столиці. Красивого, комфортного і доглянутого міста", - резюмував мер.

До речі, нещодавно у мережі публікувалися фотографії з місць дислокації футбольних фанів. Столичні жителі були обурені тим, що після себе залишили гості.

Відео: video.rbc.ua