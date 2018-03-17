"Мы живы, вопрос был двух минут": украинец поделился видео с аварии на курорте в Грузии

Людям приходилось прыгать с большой высоты

Украинец из Харькова, Денис Бойков, угодил в аварию на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии. Говорит, что ему с друзьями крупно повезло – все решили буквально несколько минут. Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook.

"Второй день рождения у многих. Пострадали наши ребята с Украины, которые были с нами. Работа спасателей отвратительная. Мы живы, нам сегодня повезло, вопрос был двух минут. Наша девочка в реанимации", - написал Денис.

Опубліковано Денисом Бойковим 16 березень 2018 р.

Авария в Гудаури (видео: facebook.com/Денис Бойков)

Опубліковано Денисом Бойковим 16 березень 2018 р.

Авария в Гудаури (видео: facebook.com/Денис Бойков)

Опубліковано Денисом Бойковим 16 березень 2018 р.

Авария в Гудаури (видео: facebook.com/Денис Бойков)

Молодой человек опубликовал также несколько видеозаписей. Кроме облетевшего все СМИ видео, на других записях видно, как люди спрыгивали с высоты нескольких метров, так как они застряли там после того, как подъемник остановили.

Скриншот страницы facebook.com/Денис Бойков

Напомним, в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури в результате сбоя в работе системы произошла авария на одном из подъемников. Часть кресел, на которых находились туристы, покатились вниз к нижней станции канатной дороги и врезались друг в друга. Удалось остановить канатку только через полторы-две минуты. По последним данным, в результате происшествия в Гудаури (регион Мцхета-Мтианети) пострадали 11 человек, в том числе граждане Украины, России и Швеции. Пострадавшая гражданка Швеции оказалась беременной.