Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Мы живы, вопрос был двух минут": украинец поделился видео с аварии на курорте в Грузии

STYLERLIFE        17.03.2018 - 09:20
Фото: Авария на подъемнике в Грузии (instagram.com ireneiadak)
Фото: Авария на подъемнике в Грузии (instagram.com ireneiadak)

Людям приходилось прыгать с большой высоты

Украинец из Харькова, Денис Бойков, угодил в аварию на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии. Говорит, что ему с друзьями крупно повезло – все решили буквально несколько минут. Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook.

"Второй день рождения у многих. Пострадали наши ребята с Украины, которые были с нами. Работа спасателей отвратительная. Мы живы, нам сегодня повезло, вопрос был двух минут. Наша девочка в реанимации", - написал Денис.

 

 

Опубліковано Денисом Бойковим 16 березень 2018 р.

Авария в Гудаури (видео: facebook.com/Денис Бойков)

 

 

Опубліковано Денисом Бойковим 16 березень 2018 р.

Авария в Гудаури (видео: facebook.com/Денис Бойков)

 

 

Опубліковано Денисом Бойковим 16 березень 2018 р.

Авария в Гудаури (видео: facebook.com/Денис Бойков)

Молодой человек опубликовал также несколько видеозаписей. Кроме облетевшего все СМИ видео, на других записях видно, как люди спрыгивали с высоты нескольких метров, так как они застряли там после того, как подъемник остановили.

Скриншот страницы facebook.com/Денис Бойков

Напомним, в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури в результате сбоя в работе системы произошла авария на одном из подъемников. Часть кресел, на которых находились туристы, покатились вниз к нижней станции канатной дороги и врезались друг в друга. Удалось остановить канатку только через полторы-две минуты. По последним данным, в результате происшествия в Гудаури (регион Мцхета-Мтианети) пострадали 11 человек, в том числе граждане Украины, России и Швеции. Пострадавшая гражданка Швеции оказалась беременной.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
"Мы, как батарейки": брутальные рокеры The Hardkiss рассказали секреты счастливой семейной жизни "Мои первые январские каникулы за 9 лет": Джамала показала теплые фото с мужем Бекиром
Теги: отдых, Грузия
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top