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"Ми живі, питання було двох хвилин": українець поділився відео з аварії на курорті в Грузії

STYLERLIFE        17.03.2018 - 09:20
Фото: Аварія на підйомнику в Грузії (instagram.com ireneiadak)
Фото: Аварія на підйомнику в Грузії (instagram.com ireneiadak)

Людям доводилося стрибати з великої висоти

Українець з Харкова, Денис Бойков, потрапив в аварію на гірськолижному курорті Гудаурі в Грузії. Каже, що йому з друзями пощастило - все вирішили буквально кілька хвилин. Про це чоловік написав на своїй сторінці в Facebook.

"Другий день народження у багатьох. Постраждали наші хлопці з України, які були з нами. Робота рятувальників огидна. Ми живі, нам сьогодні пощастило, питання було двох хвилин. Наша дівчинка в реанімації", - написав Денис.

 

 

Опубліковано Денисом Бойковим 16 березень 2018 р.

Аварія в Гудаурі (відео: facebook.com/Денис Бойков)

 

 

Опубліковано Денисом Бойковим 16 березень 2018 р.

Аварія в Гудаурі (відео: facebook.com/Денис Бойков)

 

 

Опубліковано Денисом Бойковим 16 березень 2018 р.

Аварія в Гудаурі (відео: facebook.com/Денис Бойков)

Хлопець опублікував також кілька відеозаписів. Крім відео, яке облетіло всі ЗМІ, на інших записах видно, як люди стрибали з висоти кількох метрів, так як вони застрягли там після того, як підйомник зупинили.

Скріншот сторінки facebook.com/Денис Бойков

Нагадаємо, в Грузії на гірськолижному курорті в Гудаурі в результаті збою в роботі системи сталася аварія на одному з підйомників. Частина крісел, на яких знаходилися туристи, покотилися вниз до нижньої станції канатної дороги і врізалися один в одного. Вдалося зупинити канатку тільки через півтори-дві хвилини. За останніми даними, в результаті події в Гудаурі (регіон Мцхета-Мтіанеті) постраждали 11 осіб, в тому числі громадяни України, Росії та Швеції. Постраждала громадянка Швеції виявилася вагітною.

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