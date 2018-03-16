"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко

По его словам, Надежда чего-то опасается

Психолог рассказал, что последние заявления народного депутата Надежды Савченко говорят о том, что она находится на грани срыва. Об этом передает kp.ua.

В издании отметили, что киевский психолог решил не называть своего имени.

По его словам, Надежда стала часто напоминать об одном эпизоде своего возвращения на родину.

"Три года назад, когда вы меня встречали после заключения, тогда вы мне дарили цветы. Но тогда я вам сказала: сегодня вы мне дарите цветы, а завтра может получиться так, что забросаете камнями. Я к этому готова", - постоянно твердит Савченко.

Психолог считает, что, если человек неоднократно повторяет подобные фразы, это действительно может свидетельствовать о внутренней вине и желании оправдаться.

"Конечно, вины может и не быть. Но очевидно - политик чего-то опасается, чувствует, что ее вскоре могут арестовать, и общество узнает о каких-то новых подробностях в ее деле. Отсюда бесконечное зацикливание на фразе, которая, по ее мнению, может стать психологической защитой", - сказал он.

Психолог подчеркнул, что Саченко - на грани срыва.

"То, что мы слышим сейчас от нее, говорит о пограничном состоянии. Надежда пытается выглядеть резкой и решительной при всем своем инфантилизме: наивном подходе и неумении своевременно принимать продуманные решения. Не хочу ее обидеть, но в данной ситуации она на грани нормы. Она не интриган, что характерно для подкованных политиков. Савченко боец только тогда, когда надо взять шашку и побежать вперед. Поэтому ее сшибает этот стресс и делает ей еще хуже. Результат - то, что мы слышим в ее бессвязных выступлениях", - объясняет он.

Напомним, что Надежда Савченко попала в "черный список" Миротворца. Ее обвиняют в подготовке террактов по заказу России и госпереворота в Украине.