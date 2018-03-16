"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко

За його словами, Надія чогось побоюється

Психолог розповів, що останні заяви народного депутата Надії Савченко говорять про те, що вона знаходиться на межі зриву. Про це передає kp.ua.

У виданні відзначили, що київський психолог вирішив не називати свого імені.

За його словами, Надія стала часто нагадувати про одному епізоді свого повернення на батьківщину.

"Три роки тому, коли ви мене зустрічали після ув'язнення, тоді ви мені дарували квіти. Але тоді я вам сказала: сьогодні ви мені даруєте квіти, а завтра може вийти так, що забросаете камінням. Я до цього готова", - постійно твердить Савченко.

Психолог вважає, що, якщо людина неодноразово повторює подібні фрази, це дійсно може свідчити про внутрішню вину, бажання виправдатися.

"Звичайно, провини може і не бути. Але очевидно - політик чогось побоюється, відчуває, що її незабаром можуть заарештувати, і суспільство дізнається про якісь нові подробиці у її справі. Звідси нескінченне зациклення на фразі, яка, на її думку, може стати психологічним захистом", - сказав він.

Психолог підкреслив, що Саченко - на межі зриву.

"Те, що ми чуємо зараз від неї, говорить про граничний стан. Надія намагається виглядати різкою і рішучою при всьому своєму інфантилізмі: наївному підході і невміння своєчасно приймати продумані рішення. Не хочу її образити, але в даній ситуації вона на межі норми. Вона не інтриган, що характерно для деяких політиків. Савченко боєць тільки тоді, коли треба взяти шашку і побігти вперед. Тому її збиває цей стрес і робить їй ще гірше. Результат - те, що ми чуємо в її бессвязних виступах", - пояснює він.

Нагадаємо, що Надія Савченко потрапила в "чорний список" Миротворця. Її звинувачують у підготовці терактів на замовлення Росії і держперевороту в Україні.