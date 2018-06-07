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Интервью

"На линии огня": украинцы отдыхают рядом с оккупантами возле Крыма (видео)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 11:48
Фото: pixabay.com/StockSnap
Фото: pixabay.com/StockSnap

Люди приезжают отдыхать на опасную территорию в Херсонской области

Некоторые украинцы едут отдыхать на курортную базу "Валок" в селе Стрелковое Херсонской области, которая располагается в нескольких сотнях метров от административной границы аннексированного Крыма, где укрепились российские оккупационные войска. Об этом рассказали в сюжете телеканала "2+2".

На базу отдыха пускают только по специальным спискам, составленным совместно с пограничниками и СБУ. Людей на пляже немного, однако некоторые все же приезжают отдохнуть или работать в опасную зону.

"Мы им не мешаем, они нас не трогают", - рассказал один из местных.

Отмечается, что украинская разведка, которая находится очень близко к оккупантам, фиксирует наличие на той стороне не только пограничников ФСБ, но и ротацию десантных подразделений, и тяжелую механизированную технику.

По словам пограничников, оккупанты устроили на "своей" стороне целый "военный городок".

Видео: Украинцы едут отдыхать на небезопасные курорты (YouTube/СПЕЦКОРНовини 2+2)

Кстати, в сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма

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Теги: Крым, отдых, Херсонская область, оккупанты
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