"На линии огня": украинцы отдыхают рядом с оккупантами возле Крыма (видео)

Люди приезжают отдыхать на опасную территорию в Херсонской области

Некоторые украинцы едут отдыхать на курортную базу "Валок" в селе Стрелковое Херсонской области, которая располагается в нескольких сотнях метров от административной границы аннексированного Крыма, где укрепились российские оккупационные войска. Об этом рассказали в сюжете телеканала "2+2".

На базу отдыха пускают только по специальным спискам, составленным совместно с пограничниками и СБУ. Людей на пляже немного, однако некоторые все же приезжают отдохнуть или работать в опасную зону.

"Мы им не мешаем, они нас не трогают", - рассказал один из местных.

Отмечается, что украинская разведка, которая находится очень близко к оккупантам, фиксирует наличие на той стороне не только пограничников ФСБ, но и ротацию десантных подразделений, и тяжелую механизированную технику.

По словам пограничников, оккупанты устроили на "своей" стороне целый "военный городок".

Видео: Украинцы едут отдыхать на небезопасные курорты (YouTube/СПЕЦКОРНовини 2+2)

Кстати, в сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма.

Срочная новость за 6 июня (видео: РБК-Украина)