"На лінії вогню": українці відпочивають поруч з окупантами біля Криму (відео)

Люди приїжджають відпочивати на небезпечну територію в Херсонській області

Деякі українці їдуть відпочивати на курортну базу "Валок" в селі Стрілкове Херсонської області, яка розташовується в декількох сотнях метрів від адміністративної межі анексованого Криму, де зміцнилися російські окупаційні війська. Про це розповіли у сюжеті телеканалу "2+2".

На базу відпочинку пускають тільки за спеціальними списками, складеними спільно з прикордонниками та СБУ. Людей на пляжі небагато, однак деякі все ж приїжджають відпочити або працювати в небезпечну зону.

"Ми їм не заважаємо, вони нас не чіпають", - розповів один з місцевих.

Зазначається, що українська розвідка, яка знаходиться дуже близько до окупантів, фіксує наявність на тій стороні не тільки прикордонників ФСБ, але і ротацію десантних підрозділів, і важку механізовану техніку.

За словами прикордонників, окупанти влаштували на "своїй" стороні ціле "військове містечко".

Відео: Українці їдуть відпочивати на небезпечні курорти (YouTube/СПЕЦКОРНовини 2+2)

До речі, у мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму.

Термінова новина за 6 червня (відео: РБК-Україна)