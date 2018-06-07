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"На лінії вогню": українці відпочивають поруч з окупантами біля Криму (відео)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 11:48
Фото: pixabay.com/StockSnap
Фото: pixabay.com/StockSnap

Люди приїжджають відпочивати на небезпечну територію в Херсонській області

Деякі українці їдуть відпочивати на курортну базу "Валок" в селі Стрілкове Херсонської області, яка розташовується в декількох сотнях метрів від адміністративної межі анексованого Криму, де зміцнилися російські окупаційні війська. Про це розповіли у сюжеті телеканалу "2+2".

На базу відпочинку пускають тільки за спеціальними списками, складеними спільно з прикордонниками та СБУ. Людей на пляжі небагато, однак деякі все ж приїжджають відпочити або працювати в небезпечну зону.

"Ми їм не заважаємо, вони нас не чіпають", - розповів один з місцевих.

Зазначається, що українська розвідка, яка знаходиться дуже близько до окупантів, фіксує наявність на тій стороні не тільки прикордонників ФСБ, але і ротацію десантних підрозділів, і важку механізовану техніку.

За словами прикордонників, окупанти влаштували на "своїй" стороні ціле "військове містечко".

Відео: Українці їдуть відпочивати на небезпечні курорти (YouTube/СПЕЦКОРНовини 2+2)

До речі, у мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму.

Термінова новина за 6 червня (відео: РБК-Україна)

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Теги: Крым, відпочинок, Херсонская область, оккупанты
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