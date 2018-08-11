"На Почтовой площади не было крещения Руси" - Институт археологии Национальной академии наук Украины

Фото: Раскопки на Почтовой площади (РБК-Украина)

Археологи отметили важность других раскопок

На Почтовой площади не было крещения Руси, там находятся артефакты XVII-XVIII века. Об этом стало известно из официального заявления Института археологии Национальной академии наук Украины опубликованного на сайте организации.

В связи с распространением большого количества противоречивых сообщений в СМИ о ситуации с археологическими раскопками на Почтовой площади в Киеве, Институт археологии НАН Украины подробно объяснил свою позицию.

"Во время проведения раскопок государственным предприятием "Центр археологии Киева" на Почтовой площади в 2014-2017 годах раскрыто отрезок улицы древнего Киева, фрагменты сооружений и элементы усадьбы конца XI-XII века и остатки сооружений, которые могут иметь отношение к припортовой зоны Подола ХVИИ- XVIII века. Многочисленные публичные заявления, что именно с этого участка Подола уплывала в Византию княгиня Ольга и именно здесь происходил акт Крещения Руси, является дилетантскими и не подтверждаются ни тогдашними письменными источниками, ни полученными на данный момент археологическими свидетельствами", - говорится в заявлении.

Специалисты Института археологии считают, что никакого крещения Руси на Почтовой площади не было, а такие заявления - это откровенный популизм. На самом деле артефакты - это находки XVII-XVIII века, которые являются информативными, но не уникальными, а скорее стандартными для центральной части киевского Подола.

"Средневековые культурные слои, открытые на других участках этого района в предыдущие годы исследований (Межигорская, 3/7, Набережно-Крещатицкая, 1а, Спасская, 35, Юрковская, 3 и другие), ничем не уступают по исторической ценности и имеют более высокий уровень експозицийности. Например, действительно уникальным объектом является фундаменты неизвестного по летописям киевского каменного храма XII в., на улице Юрковской, 3, которые до сих пор остаются законсервированными в земле и вообще неизвестными широкой общественности. Однако, сегодня никак не поднимается вопрос о их музеефикации", - рассказывает эксперт Института археологии.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве активисты перекрыли Почтовую площадь из-за подтопления раскопок.

А также сообщали о том, что раскопки на Почтовой площади в очередной раз подтоплены.

Видео: РБК-Украина