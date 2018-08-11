"На Поштовій площі не було хрещення Русі" - Інститут археології Національної академії наук України

Фото: Розкопки на Поштовій площі (РБК-Україна)

Археологи відзначили важливість інших розкопок

На Поштовій площі не було хрещення Русі, там знаходяться артефакти XVII-XVIII століття. Про це стало відомо з офіційної заяви Інституту археології Національної академії наук України опублікованого сайті організації.

У зв'язку з розповсюдженням великої кількості суперечливих повідомлень у ЗМІ про ситуацію з археологічними розкопками на Поштовій площі в Києві, Інститут археології НАН України детально пояснив свою позицію.

"Під час проведення розкопок державним підприємством "Центр археології Києва" на Поштовій площі в 2014-2017 роках розкрито відрізок вулиці древнього Києва, фрагменти споруд та елементи садиби кінця XI-XII століття і залишки споруд, які можуть мати відношення до припортових зони Подолу ХVІІ - XVIII століття. Численні публічні заяви, що саме з цієї ділянки Подолу відпливала в Візантію, княгиня Ольга і саме тут відбувався акт Хрещення Русі, є дилетантськими і не підтверджуються ні тодішніми письмовими джерелами, ні отриманими на даний момент археологічними свідченнями", - йдеться в заяві.

Фахівці Інституту археології вважають, що ніякого хрещення Русі на Поштовій площі не було, а такі заяви - це відвертий популізм. Насправді артефакти - це знахідки XVII-XVIII століття, які є інформативними, але не унікальними, а швидше стандартними для центральної частини київського Подолу.

"Середньовічні культурні шари, відкриті на інших ділянках цього району в попередні роки досліджень (Межигірська, 3/7, Набережно-Хрещатицька, 1а, Спаська, 35, Юрківська, 3 та інші), нічим не поступаються за історичною цінністю і мають більш високий рівень експозицийности. Наприклад, дійсно унікальним об'єктом є фундаменти невідомого з літописів київського кам'яного храму XII ст., на вулиці Юрківській, 3, які досі залишаються законсервованими в землі і взагалі невідомими широкій громадськості. Однак, сьогодні ніяк не піднімається питання про їх музеєфікацію", - розповідає експерт Інституту археології.

До речі, раніше ми писали про те, що у Києві активісти перекрили Поштову площу через підтоплення розкопок.

А також повідомляли про те, що розкопки на Поштовій площі в черговий раз підтоплені.

Відео: РБК-Україна