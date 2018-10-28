"На работу никто не идет": в сети показали фото утреннего Луганска

Люди в комментариях активно комментируют фото
В сети показали фото оккупированного боевиками Луганска. На снимке видно, что на улице никого нет, хотя утро не такое уже и раннее. Иллюстрация опубликована в Twitter Виктора Градова.
"Утро каждого дня. 07:28. Люди! Ау!! , - написал Градов.
Скриншот (twitter.com/benrusoleksandr)
Пользователи сети активно комментируют снимок в комментариях.
"Там еще ничего не работает в такое время", - написал Розыск Соборности.
"И на работу никто не идет" - прокомментировал Виктор Градов.
"Зато без биндер и украинского языка", - отметил Патриот Украины.
"Может, в окопах все. Лугандонию обороняют от фашистов", - пошутил Антон.
Скриншот комментариев (twitter.com/benrusoleksandr)
Напомним, что в сети показали, как террористы на Донбассе обстреливают дома.
Напомним, ранее Рада включила в повестку дня проект о запрете пропаганды "русского мира".