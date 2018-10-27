"По окну стреляй": в сети показали, как террористы на Донбассе обстреливают дома

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Блогер, опубликовавший это видео, призвал показать его "слепцам"

https://styler.rbc.ua/rus/voyna/otdaval-chest-boevikam-obse-okazalos-tsentre-1540633541.html

Террористы из группировки "ЛНР/ДНР" сняли на видео то, как ведутся обстрелы домов мирных жителей Донбасса. Видеозапись опубликовал в сеть блогер Vitauskas в Twitter, подчеркнув, что еще встречал в открытом доступе множество подобных этому видео.

Скриншот: кадр из видео (twitter.com/Vitauskas_A)

"Донбасс. "Мышебратья". "Вон укроповская хата, по окну стреляй". Когда ОБСЕ в следующий раз заявит, что "не видит доказательств российского вмешательства в войну на Востоке Украины", просто покажите "слепцам" это видео", - написал в комментарии блогер.

Скриншот: кадр из видео (twitter.com/Vitauskas_A)

За кадром слышно, как говорят ":Укропская хата, будем е**шить, оценочная стоимость 50 000 грн". Далее раздается выстрел и после этого звучит следующий комментарий: "По окну е**шь!".

Донбасс. "Мышебратья". "Вон укроповская хата, по окну стреляй". Когда ОБСЕ в следующий раз заявит, что "не видит доказательств российского вмешательства в войну на Востоке Украины", просто покажите "слепцам" это видео. И таких в открытом доступе сотниhttps://t.co/PQf4rbkBXU pic.twitter.com/hnv48HWWhi — Vitauskas (@Vitauskas_A) October 26, 2018

Публикация в твиттер: обстрел мирных жителей Донбасса (twitter.com/Vitauskas_A)

Ранее сообщалось, что ОБСЕ оказалось в центре нового скандала на Донбассе. Сотрудники миссии ОБСЕ на Донбассе жестко опозорились из-за отношения к боевикам, а также действиями во время обстрелов.

Также мы писали о том, что жители Донбасса хотят массово вернуться в Украину. Такие выводы были сделаны согласно данным опросов.

Напомним, ранее Рада включила в повестку дня проект о запрете пропаганды "русского мира".

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