ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"По окну стреляй": в сети показали, как террористы на Донбассе обстреливают дома

STYLERЖизнь    27.10.2018 - 19:57
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Блогер, опубликовавший это видео, призвал показать его "слепцам"

https://styler.rbc.ua/rus/voyna/otdaval-chest-boevikam-obse-okazalos-tsentre-1540633541.html

Террористы из группировки "ЛНР/ДНР" сняли на видео то, как ведутся обстрелы домов мирных жителей Донбасса. Видеозапись опубликовал в сеть блогер Vitauskas в Twitter, подчеркнув, что еще встречал в открытом доступе множество подобных этому видео.

&quot;По окну стреляй&quot;: в сети показали, как террористы на Донбассе обстреливают дома

Скриншот: кадр из видео (twitter.com/Vitauskas_A)

"Донбасс. "Мышебратья". "Вон укроповская хата, по окну стреляй". Когда ОБСЕ в следующий раз заявит, что "не видит доказательств российского вмешательства в войну на Востоке Украины", просто покажите "слепцам" это видео", - написал в комментарии блогер.

&quot;По окну стреляй&quot;: в сети показали, как террористы на Донбассе обстреливают дома

Скриншот: кадр из видео (twitter.com/Vitauskas_A)

За кадром слышно, как говорят ":Укропская хата, будем е**шить, оценочная стоимость 50 000 грн". Далее раздается выстрел и после этого звучит следующий комментарий: "По окну е**шь!".

Публикация в твиттер: обстрел мирных жителей Донбасса (twitter.com/Vitauskas_A)

Ранее сообщалось, что ОБСЕ оказалось в центре нового скандала на Донбассе. Сотрудники миссии ОБСЕ на Донбассе жестко опозорились из-за отношения к боевикам, а также действиями во время обстрелов. 

Также мы писали о том, что жители Донбасса хотят массово вернуться в Украину. Такие выводы были сделаны согласно данным опросов.

Напомним, ранее Рада включила в повестку дня проект о запрете пропаганды "русского мира".

Рекомендуем посмотреть:

Осенний призыв 2018. Кого призовут в армию и кто будет служить в зоне военных действий?

Новости Украины ДонбассДНРобстрелтеррористы
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь