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Побег из "русского мира": жители Донбасса хотят массово вернуться в Украину

STYLERВойна    22.10.2018 - 07:52
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Опрос жителей ДНР и ЛНР показал, что люди желают выйти из-под влияния пророссийской власти

По результатам социологического исследования, которое было проведено в 2016 и 2018 году, можно сделать вывод, что жители временно подконтрольных пророссийским боевикам территорий Луганской и Донецкой областей хотят жить на территории подконтрольной Украине.

Об этом сообщает replyua.net ссылаясь программу "Донбасс сегодня". 

В результате проведенных опросов можно заметить, что в 2016 году в Донецкой области этого хотели 59 процентров населения, в то время, как в 2018 году – 63 процентов респондентов.

Что касается Луганской области - количество желающих выйти из-под власти влияния "русского мира" остается неизменным в течение двух лет – 63 процента.

Тех, кто не хотят вернуться в Украину, в 2016 году было 37 процентов в Донецкой области, против 34 процентов в этом году. В Луганской же области соответствующую точку зрения выражали два года назад 31 процент опрошенных против 28 процентов в 2018 году.

Не удивительно, что люди желают мира, потому что Донбасс оказался разорванным из-за агрессии РФ. 

Напомним, ранее Рада включила в повестку дня проект о запрете пропаганды "русского мира".

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