Побег из "русского мира": жители Донбасса хотят массово вернуться в Украину

Опрос жителей ДНР и ЛНР показал, что люди желают выйти из-под влияния пророссийской власти
По результатам социологического исследования, которое было проведено в 2016 и 2018 году, можно сделать вывод, что жители временно подконтрольных пророссийским боевикам территорий Луганской и Донецкой областей хотят жить на территории подконтрольной Украине.
Об этом сообщает replyua.net ссылаясь программу "Донбасс сегодня".
В результате проведенных опросов можно заметить, что в 2016 году в Донецкой области этого хотели 59 процентров населения, в то время, как в 2018 году – 63 процентов респондентов.
Что касается Луганской области - количество желающих выйти из-под власти влияния "русского мира" остается неизменным в течение двух лет – 63 процента.
Тех, кто не хотят вернуться в Украину, в 2016 году было 37 процентов в Донецкой области, против 34 процентов в этом году. В Луганской же области соответствующую точку зрения выражали два года назад 31 процент опрошенных против 28 процентов в 2018 году.
Не удивительно, что люди желают мира, потому что Донбасс оказался разорванным из-за агрессии РФ.
Напомним, ранее Рада включила в повестку дня проект о запрете пропаганды "русского мира".