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Втеча з "руського миру": жителі Донбасу хочуть масово повернутися в Україну

STYLERВійна    22.10.2018 - 07:52
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Опитування жителів ДНР і ЛНР показав, що люди бажають вийти з-під впливу проросійської влади

За результатами соціологічного дослідження, яке було проведено в 2016 і 2018 році, можна зробити висновок, що жителі тимчасово підконтрольних проросійських бойовиків територій Луганської та Донецької областей хочуть жити на території підконтрольній Україні.

Про це повідомляє replyua.net посилаючись програму "Донбас сьогодні".

В результаті проведених опитувань можна помітити, що в 2016 році в Донецькій області цього хотіли 59 процентров населення, в той час, як в 2018 році – 63 відсотків респондентів.

Що стосується Луганської області кількість бажаючих вийти з-під влади впливу "руського миру" залишається незмінним протягом двох років – 63 відсотки.

Тих, хто не хочуть повернутися в Україну, в 2016 році було 37 відсотків у Донецькій області, проти 34 відсотків у цьому році. У Луганській області відповідну точку зору висловлювали два роки тому 31 відсоток опитаних проти 28 відсотків у 2018 році.

Не дивно, що люди бажають миру, тому що Донбас виявився розірваним з-за агресії РФ.

Нагадаємо, раніше Рада включила до порядку денного проект про заборону пропаганди "русского мира".

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