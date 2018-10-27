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"По вікну стріляй": в мережі показали, як терористи на Донбасі обстрілюють будинки

STYLERЖиття    27.10.2018 - 19:57
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Блогер, який опублікував це відео, закликав показати його "сліпцям"

Терористи з угруповання "ЛНР/ДНР" зняли на відео те, як ведуться обстріл будинків мирних жителів Донбасу. Відеозапис опублікував в мережу блогер Vitauskas Twitter, підкресливши, що ще зустрічав у відкритому доступі безліч подібних до цього відео.

&quot;По вікну стріляй&quot;: в мережі показали, як терористи на Донбасі обстрілюють будинки

Скріншот: кадр з відео (twitter.com/Vitauskas_A)

"Донбас. "Мишебраття". "Он укроповська хата, по вікну стріляй". Коли ОБСЄ в наступний раз заявить, що "не бачить доказів російського втручання у війну на Сході України", просто покажіть "сліпцям" це відео", - написав у коментарі блогер.

&quot;По вікну стріляй&quot;: в мережі показали, як терористи на Донбасі обстрілюють будинки

Скріншот: кадр з відео (twitter.com/Vitauskas_A)

За кадром чути, як говорять ":Укропская хата, будемо е**шити, оціночна вартість 50 000 грн". Далі лунає постріл і після цього звучить наступний коментар: "По вікну е**ш!".

Публікація в твіттер: обстріл мирних жителів Донбасу (twitter.com/Vitauskas_A)

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ опинилася в центрі нового скандалу на Донбасі. Співробітники місії ОБСЄ на Донбасі жорстко осоромилися через відношення до бойовиків, а також діями під час обстрілів.

Також ми писали про те, що жителі Донбасу хотят масово повернутися в Україну. Такі висновки були зроблені згідно з даними опитувань.

Нагадаємо, раніше Рада включила до порядку денного проект про заборону пропаганди "русского мира".

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