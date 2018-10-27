"Отдавал честь боевикам": ОБСЕ оказалось в центре нового скандала на Донбассе

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Сотрудники ОБСЕ "расходятся по ресторанам" перед обстрелами

Сотрудники миссии ОБСЕ на Донбассе жестко опозорились из-за отношения к боевикам, а также действиями во время обстрелов. Об этом рассказал Военный корреспондент Евгений Назаренко, передает "24 канал".

"Был случай, когда наблюдатель ОБСЕ отдавал честь российскому боевику. С украинскими же журналистами они не общаются. Когда они приезжали фиксировать какие-то выстрелы я пытался задать им какой-то вопрос, а они говорят, что вся информация в их отчетах", - сказал он.

При этом, утверждает Назаренко, с российскими боевиками представители ОБСЕ "общаются, дают иногда комментарии и гуляют вместе".

"Они работают до шести вечера, как раз, когда начинаются обстрелы, они расходятся себе по ресторанам. Гуляют по Краматорску, Северодонецку и поэтому обстрелов не видят", - подчеркнул он.

Напомним, слова замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга в интервью Foreign Policy о якобы отсутствии прямого вмешательства Российской Федерации в ситуацию на Донбассе были неверно истолкованы.

Ранее Хуг рассказал, что наблюдатели ОБСЕ увидели на Донбассе. Он отметил, что миссия видела людей с опознавательными знаками армии России на форме, но, по его словам, "такую форму можно купить в любом месте". В то же время в первой версии интервью привели цитату, в которой Хуг отрицал, что наблюдатели нашли доказательства прямого вмешательства Российской Федерации. Отметим, позже издание добавило в интервью абзац, в котором признало некорректное цитирование Хуга.

Кстати, в ОБСЕ зафиксировали ракетный комплекс "Оса" на оккупированной территории