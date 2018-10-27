ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Віддавав честь бойовикам": ОБСЄ опинилася в центрі нового скандалу на Донбасі

STYLERВійна    27.10.2018 - 12:45
Фото: flickr.com/osce
Фото: flickr.com/osce

Співробітники ОБСЄ "розходяться по ресторанам" перед обстрілом

Співробітники місії ОБСЄ на Донбасі жорстко осоромилися через відношення до бойовиків, а також діями під час обстрілів. Про це розповів Військовий кореспондент Євген Назаренко, передає "24 канал".

"Був випадок, коли спостерігач ОБСЄ віддавав честь російському бойовику. З українськими ж журналістами вони не спілкуються. Коли вони приїжджали фіксувати якісь постріли я намагався поставити їм запитання, а вони кажуть, що вся інформація в їх звітах", - сказав він.

При цьому, стверджує Назаренко, з російськими бойовиками представники ОБСЄ "спілкуються, дають іноді коментарі і гуляють разом".

"Вони працюють до шести вечора, як раз, коли починаються обстріли, вони розходяться собі по ресторанах. Гуляють по Краматорську, Сєверодонецьку і тому обстрілу не бачать", - підкреслив він.

Нагадаємо, слова заступника голови місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга в інтерв'ю Foreign Policy про нібито відсутність прямого втручання Російської Федерації у ситуацію на Донбасі були невірно витлумачені.

Раніше Хуг розповів, що спостерігачі ОБСЄ побачили на Донбасі. Він зазначив, що місія бачила людей з розпізнавальними знаками армії Росії на формі, але, за його словами, "таку форму можна купити в будь-якому місці". У той же час у першій версії інтерв'ю привели цитату, в якій Хуг заперечував, що спостерігачі знайшли докази прямого втручання Російської Федерації. Зазначимо, пізніше видання додало в інтерв'ю абзац, у якому визнало некоректне цитування Хуга.

До речі, в ОБСЄ зафіксували ракетний комплекс "Оса" на окупованій території

Новини України ОБСЄДонбасвойна
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся