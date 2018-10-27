"Віддавав честь бойовикам": ОБСЄ опинилася в центрі нового скандалу на Донбасі

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Співробітники ОБСЄ "розходяться по ресторанам" перед обстрілом

Співробітники місії ОБСЄ на Донбасі жорстко осоромилися через відношення до бойовиків, а також діями під час обстрілів. Про це розповів Військовий кореспондент Євген Назаренко, передає "24 канал".

"Був випадок, коли спостерігач ОБСЄ віддавав честь російському бойовику. З українськими ж журналістами вони не спілкуються. Коли вони приїжджали фіксувати якісь постріли я намагався поставити їм запитання, а вони кажуть, що вся інформація в їх звітах", - сказав він.

При цьому, стверджує Назаренко, з російськими бойовиками представники ОБСЄ "спілкуються, дають іноді коментарі і гуляють разом".

"Вони працюють до шести вечора, як раз, коли починаються обстріли, вони розходяться собі по ресторанах. Гуляють по Краматорську, Сєверодонецьку і тому обстрілу не бачать", - підкреслив він.

Нагадаємо, слова заступника голови місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга в інтерв'ю Foreign Policy про нібито відсутність прямого втручання Російської Федерації у ситуацію на Донбасі були невірно витлумачені.

Раніше Хуг розповів, що спостерігачі ОБСЄ побачили на Донбасі. Він зазначив, що місія бачила людей з розпізнавальними знаками армії Росії на формі, але, за його словами, "таку форму можна купити в будь-якому місці". У той же час у першій версії інтерв'ю привели цитату, в якій Хуг заперечував, що спостерігачі знайшли докази прямого втручання Російської Федерації. Зазначимо, пізніше видання додало в інтерв'ю абзац, у якому визнало некоректне цитування Хуга.

До речі, в ОБСЄ зафіксували ракетний комплекс "Оса" на окупованій території