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"На роботу ніхто не йде": в мережі показали фото ранкового Луганська

STYLERЖиття    28.10.2018 - 20:45
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Люди в коментарях активно коментують фото

У мережі показали фото окупованого бойовиками Луганська. На знімку видно, що на вулиці нікого немає, хоча на вулиці не дуже рано. Ілюстрація опублікована в Twitter Віктора Градова.

"Ранок кожного дня. 07:28. Люди! Ау!! , - написав Градов.

&quot;На роботу ніхто не йде&quot;: в мережі показали фото ранкового ЛуганськаСкріншот (twitter.com/benrusoleksandr)

Користувачі мережі активно коментують знімок в коментарях.

"Там ще нічого не працює в такий час", - написав Розшук Соборності.

"І на роботу ніхто не йде", - прокоментував Віктор Градов.

"Зате без біндер і української мови", - зазначив Патріот України.

"Може, в окопах все. Лугандонію обороняють від фашистів", - пожартував Антон.

&quot;На роботу ніхто не йде&quot;: в мережі показали фото ранкового ЛуганськаСкріншот коментарів (twitter.com/benrusoleksandr)

Нагадаємо, що в мережі показали, як терористи на Донбасі обстрілюють будинки.

Нагадаємо, раніше Рада включила до порядку денного проект про заборону пропаганди "русского мира".

 

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