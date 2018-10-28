"На роботу ніхто не йде": в мережі показали фото ранкового Луганська

Люди в коментарях активно коментують фото
У мережі показали фото окупованого бойовиками Луганська. На знімку видно, що на вулиці нікого немає, хоча на вулиці не дуже рано. Ілюстрація опублікована в Twitter Віктора Градова.
"Ранок кожного дня. 07:28. Люди! Ау!! , - написав Градов.
Скріншот (twitter.com/benrusoleksandr)
Користувачі мережі активно коментують знімок в коментарях.
"Там ще нічого не працює в такий час", - написав Розшук Соборності.
"І на роботу ніхто не йде", - прокоментував Віктор Градов.
"Зате без біндер і української мови", - зазначив Патріот України.
"Може, в окопах все. Лугандонію обороняють від фашистів", - пожартував Антон.
Скріншот коментарів (twitter.com/benrusoleksandr)
Нагадаємо, що в мережі показали, як терористи на Донбасі обстрілюють будинки.
Нагадаємо, раніше Рада включила до порядку денного проект про заборону пропаганди "русского мира".