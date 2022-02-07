Наделаете кучу ошибок и завалите важные дела: астролог предупредила о неблагоприятном периоде в марте

Луна в астрологии связана с развитием и протеканием различных процессов. Она символизирует бытовой, ежедневный событийный ряд.

Если Луна по небу движется "без курса", то события не развиваются, дела не делаются, допускается миллион ошибок и упущений. Все вокруг как бы замирает, засыпает. Окружающие словно выключаются из потока, становятся рассеянными, невнимательными, сонными.

На Луне "без курса" лучше не начинать новые дела и проекты, для которых важна перспектива развития. Такие начинания не будут продолжены, все процессы затягиваются, обещания не выполняются, новые идеи и предложения оказываются никому не нужными.

На Луне "без курса" нельзя сдавать анализы, проводить медицинские обследования, делать операции.

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На "холостой" Луне рекомендуется: отдыхать, читать, гулять, медитировать, заниматься духовными практиками, наслаждаться тишиной и покоем. Можно продолжать дела, начатые ранее, решать мелкие бытовые вопросы.

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Луна "без курса" в марте 2022.