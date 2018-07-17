"Надоевшая пластинка": эксперт рассказал, чего ожидать от Путина после завершения ЧМ-2018

Коллаж РБК-Украина

По его словам, традиционное усиление эскалации на фронте будет к 24 августа, ко Дню независимости Украины

Военный эксперт и блогер Алексей Арестович поделился своими размышлениями о том, чего украинцам стоит ожидать от Путина и Кремля в ближайшее время. Об этом передает "Апостроф".

Эксперт считает, что после окончания ЧМ-2018 для Путина возникнет новая задача – надо сплотить россиян вокруг очередного врага, чтобы избежать внутренней нестабильности.

"Разве что отхватывать какую-то новую территорию, потому что эскалация на Донбассе – это старая изрядно надоевшая пластинка. Это первое. Может быть, будут какие-то действия на Азовском море, которое они постепенно отжимают – это наиболее болючее место сейчас, и я ожидаю от них каких-то гадостей там", - заявил Арестович.

Тем не менее блогер откидает вероятность полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украину, как и создания "сухопутного коридора" из Донбасса в оккупированный Крым.

Алексей подчеркнул, что традиционное усиление эскалации на фронте будет к 24 августа, ко Дню независимости Украины.

Он добавил, что основная задача россиян – раскачать ситуацию внутри страны и допустить реванш пророссийских сил в парламент, а также на пост президента.

Ранее российский писатель-террорист Захар Прилепин, который сбежал из "ДНР", рассказал, что боевики опасались наступления ВСУ.

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