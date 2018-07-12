"Подвезли артиллерию, танки": Прилепин рассказал, как боевики "ДНР" испугались ВСУ (видео)

Фото: Захар Прилепин (facebook.com/zaharprilepin)

Писатель отметил, что террористы опасались масштабного наступления украинских военных

Российский писатель-террорист Захар Прилепин, который сбежал из "ДНР", рассказал, что боевики опасались наступления ВСУ. По его словам, украинские военные могли бы оттеснить террористов вплоть до Урала. Такое заявление прозвучало в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Как еще позавчера военнослужащий "ДНР", я готов сказать, что у нас были все разведданные, что они абсолютно к этому готовы. Там горючего столько, что только наступать и идти очень далеко, до Урала. Подвезли артиллерию, танки, ротацию сделали. Разведка наша, и не только наша, говорила о том, что они к этому готовы", - сказал он.

Видео: Захар Прилепин (youtube.com/Видео-архив Говорит Москва)

"Потребовалась всего одна фраза Владимира Владимировича Путина на прямом эфире, когда я задал вопрос, что будет делать Россия, и что лично думает Владимир Путин о возможности украинского обострения, и он сказал, что Украина рискует потерять свою собственную государственность. И стала сразу понятна цена и весомость субъектности украинской власти. Сразу стало понятно, что достаточно просто им сказать что-то, и они сразу понимают", - добавил Прилепин.

Ранее Прилепин рассказал о бегстве из "ДНР".

Писатель-террорист добавил, что по прежнему является советником главаря "ДНР" Александра Захарченко. Также он отметил, что будет продолжать ездить на оккупированный Россией Донбасс.

"Если раньше я проводил пять дней в Донецке, пять в Москве и пять в Нижнем ( Нижнем Новогороде — ред.), то теперь ситуация не сильно изменилась. Я по-прежнему буду туда ездить. Я не попрощался с Донецком, уехав в Москву, тема Донецка не закрыта", — сказал боевик.

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