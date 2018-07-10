"Тема Донецка не закрыта": Прилепин рассказал о бегстве из "ДНР"

Фото: Захар Прилепин (twitter.com/DubovoySlavyans)

Писатель-террорист раскрыл детали своего бегства с оккупированных территорий

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов самопровозглашенной республики "ДНР", рассказал, как бежал с оккупированных территорий. Об этом сообщает "КП".

При этом Прилепин не исключил своего возвращения на Донбасс. Он заявил, что продолжит курировать свой батальон.

"Воинский билет не сдал и прочие документы. Посмотрел на происходящее и подумал: "А что, если я через день опять вернусь в армию "ДНР"?" Опять попаду на второе место в топе украинских новостей? Я же не покидаю Донбасс! Я курирую свой батальон по-прежнему. Только круг задач у меня такой, что либо нигде не успеешь, либо успеешь там и там. В двух местах", — рассказал Прилепин.

Писатель-террорист добавил, что по прежнему является советником главаря "ДНР" Александра Захарченко. Также он отметил, что будет продолжать ездить на оккупированный Россией Донбасс.

"Если раньше я проводил пять дней в Донецке, пять в Москве и пять в Нижнем ( Нижнем Новогороде — ред.), то теперь ситуация не сильно изменилась. Я по-прежнему буду туда ездить. Я не попрощался с Донецком, уехав в Москву, тема Донецка не закрыта", — сказал боевик.

Кстати, жители "ДНР" жалуются на жизнь при боевиках.

"Опрос в одной из донецких групп. В отсутствии реальных соцопросов – это самые честные данные с той стороны", - написал Казанский.

Судя по результатам опроса, в котором приняли участие 800 жителей "ДНР", почти 62% признались, что "ничего в лучшую сторону не изменилось". Только 22% "респондентов" заявили, что их устраивает жизнь в "ДНР".

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