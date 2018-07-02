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"Это самые честные данные": жители "ДНР" жалуются на жизнь при боевиках

STYLERLIFE        02.07.2018 - 09:56
Фото: Флаг "ДНР" (facebook.com/Игорь Иванов)
Фото: Флаг "ДНР" (facebook.com/Игорь Иванов)

Люди недовольны уровнем жизни

Жители "ДНР" пожаловались на "русский мир". Об этом свидетельсвует проведенный в одной из групп оккупантов в социальных сетях опрос. Его результаты обнародовал журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Опрос в одной из донецких групп. В отсутствии реальных соцопросов – это самые честные данные с той стороны", - написал Казанский.

 

Скриншот (twitter.com/den_kazansky)

Судя по результатам опроса, в котором приняли участие 800 жителей "ДНР", почти 62% признались, что "ничего в лучшую сторону не изменилось". Только 22% "респондентов" заявили, что их устраивает жизнь в "ДНР".

Оставшиеся участники опроса ответили, что они либо не местные, либо уехали из "ДНР".

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Ранее российская художница рассказала, как подверглась пыткам в "ДНР".

"При каждом движении ударял по коленям и голове, продолжая угрожать смертью "через 15 минут". Это были одни из самых страшных 15 минут в моей жизни", - отметила художница.

Сколько украинских политзаключенных в РФ

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Теги: ДНР
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