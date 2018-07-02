"Це найчесніші дані": мешканці "ДНР" скаржаться на життя при бойовиках

Люди незадоволені рівнем життя
Мешканці "ДНР" поскаржилися на "русский мир". Про це свідчить проведений в одній з груп окупантів у соціальних мережах опитування. Його результати оприлюднив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.
"Опитування в одній з донецьких груп. У відсутності реальних соцопитувань – це найчесніші дані з тієї сторони", - написав Казанський.
Скріншот (twitter.com/den_kazansky)
Судячи з результатів опитування, в якому взяли участь 800 мешканців "ДНР", майже 62% зізналися, що "нічого в кращий бік не змінилося". Тільки 22% "респондентів" заявили, що їх влаштовує життя в "ДНР".
Решта учасників опитування відповіли, що вони не місцеві, або виїхали з "ДНР".
Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)
Раніше російська художниця розповіла, як зазнала тортур у "ДНР".
"При кожному русі ударяв по колінах і голові, продовжуючи погрожувати смертю "через 15 хвилин". Це були одні з найстрашніших 15 хвилин у моєму житті", - зазначила художниця.
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