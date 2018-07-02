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"Це найчесніші дані": мешканці "ДНР" скаржаться на життя при бойовиках

STYLERLIFE        02.07.2018 - 09:56
Фото: Прапор "ДНР" (facebook.com/Игорь Іванов)
Фото: Прапор "ДНР" (facebook.com/Игорь Іванов)

Люди незадоволені рівнем життя

Мешканці "ДНР" поскаржилися на "русский мир". Про це свідчить проведений в одній з груп окупантів у соціальних мережах опитування. Його результати оприлюднив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.

"Опитування в одній з донецьких груп. У відсутності реальних соцопитувань – це найчесніші дані з тієї сторони", - написав Казанський.

 

Скріншот (twitter.com/den_kazansky)

Судячи з результатів опитування, в якому взяли участь 800 мешканців "ДНР", майже 62% зізналися, що "нічого в кращий бік не змінилося". Тільки 22% "респондентів" заявили, що їх влаштовує життя в "ДНР".

Решта учасників опитування відповіли, що вони не місцеві, або виїхали з "ДНР".

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Раніше російська художниця розповіла, як зазнала тортур у "ДНР".

"При кожному русі ударяв по колінах і голові, продовжуючи погрожувати смертю "через 15 хвилин". Це були одні з найстрашніших 15 хвилин у моєму житті", - зазначила художниця.

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Теги: ДНР
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