"Тема Донецька не закрита": Прилепін розповів про втечу з "ДНР"

Фото: Захар Прилепін (twitter.com/DubovoySlavyans)

Письменник-терорист розкрив деталі свого втечі з окупованих територій

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на стороні терористів самопроголошеної республіки "ДНР", розповів, як втік з окупованих територій. Про це повідомляє "КП".

При цьому Прилепін не виключив свого повернення на Донбас. Він заявив, що продовжить курирувати свій батальйон.

"Військовий квиток не здав і інші документи. Подивився на те, що відбувається і подумав: "А що, якщо я через день знову повернуся в армію "ДНР"?" Знову потраплю на друге місце в топі українських новин? Я ж не покидаю Донбас! Я курую свій батальйон раніше. Тільки коло завдань у мене такий, що ніде не встигнеш, чи встигнеш там і там. В двох місцях", — розповів Прилепін.

Письменник-терорист додав, що досі є радником ватажка "ДНР" Олександра Захарченко. Також він зазначив, що буде продовжувати їздити на окупований Росією Донбас.

"Якщо раніше я проводив п'ять днів у Донецьку, п'ять в Москві і п'ять у Нижньому ( Нижньому Новогороді — ред.), то тепер ситуація не сильно змінилася. Я як і раніше буду туди їздити. Я не попрощався з Донецьком, поїхавши до Москви, тема Донецька не закрита", — сказав бойовик.

До речі, жителі "ДНР" скаржаться на життя при бойовиках.

"Опитування в одній з донецьких груп. У відсутності реальних соцопитувань – це найчесніші дані з тієї сторони", - написав Казанський.

Судячи з результатів опитування, в якому взяли участь 800 мешканців "ДНР", майже 62% зізналися, що "нічого в кращий бік не змінилося". Тільки 22% "респондентів" заявили, що їх влаштовує життя в "ДНР".

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