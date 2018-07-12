"Підвезли артилерію, танки": Прилєпін розповів, як бойовики "ДНР" злякалися ЗСУ (відео)

Фото: Захар Прилєпін (facebook.com/zaharprilepin)

Письменник зазначив, що терористи побоювалися масштабного наступу українських військових

Російський письменник-терорист Захар Прилепин, який втік з "ДНР", розповів, що бойовики побоювалися наступу ЗСУ. За його словами, українські військові могли б відтіснити терористів аж до Уралу. Така заява прозвучала в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

"Як ще позавчора військовослужбовець "ДНР", я готовий сказати, що у нас були всі дані розвідки, що вони абсолютно до цього готові. Там пального стільки, що тільки наступати і йти дуже далеко, до Уралу. Підвезли артилерію, танки, ротацію зробили. Розвідка наша, і не тільки наша, говорила про те, що вони до цього готові", - сказав він.

Відео: Захар Прилепин (youtube.com/Видео-архив Говорит Москва)

"Потрібна була всього одна фраза Володимира Володимировича Путіна на прямому ефірі, коли я задав питання, що буде робити Росія, і що особисто думає Володимир Путін про можливість українського загострення, і він сказав, що Україна ризикує втратити свою власну державність. І стала відразу зрозуміла ціна і вагомість суб'єктності української влади. відразу стало зрозуміло, що досить просто їм сказати щось, і вони відразу розуміють", - додав Прилепин.

Раніше Прилепин розповів про втечу з "ДНР".

Письменник-терорист додав, що як і раніше є радником ватажка "ДНР" Олександра Захарченко. Також він зазначив, що буде продовжувати їздити на окупований Росією Донбас.

"Якщо раніше я проводив п'ять днів в Донецьку, п'ять в Москві і п'ять в Нижньому (Нижньому Новогороді - ред.), То тепер ситуація не сильно змінилася. Я як і раніше буду туди їздити. Я не попрощався з Донецьком, виїхавши до Москви, тема Донецька не закрита", - сказав бойовик.

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