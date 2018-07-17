"Набридла платівка": експерт розповів, чого чекати від Путіна після завершення ЧС-2018

Колаж РБК-Україна

За його словами, традиційне посилення ескалації на фронті буде до 24 серпня, до Дня незалежності України

Військовий експерт і блогер Олексій Арестович поділився своїми роздумами про те, чого українцям варто чекати від Путіна і Кремля найближчим часом. Про це передає "Апостроф".

Експерт вважає, що після закінчення ЧС-2018 для Путіна виникне нове завдання – треба згуртувати росіян навколо чергового ворога, щоб уникнути внутрішньої нестабільності.

"Хіба що відрізати якусь нову територію, тому що ескалація на Донбасі – це стара неабияк набридла платівка. Це перше. Можливо, будуть якісь дії на Азовському морі, яке вони поступово віджимають – це найбільш болючее місце зараз, і я чекаю від них якісь гидоти там", - заявив Арестович.

Тим не менш блогер відкидає ймовірність повномасштабного вторгнення армії РФ на територію Україну, як і створення "сухопутного коридору" з Донбасу в окупований Крим.

Олексій підкреслив, що традиційне посилення ескалації на фронті буде до 24 серпня, до Дня незалежності України.

Він додав, що основне завдання росіян – розгойдати ситуацію всередині країни і допустити реванш проросійських сил в парламент, а також на пост президента.

Раніше російський письменник-терорист Захар Прилепін, який втік з "ДНР", розповів, що бойовики побоювалися настання ВСУ.

Річниця катастрофи Іл-76 в Луганську