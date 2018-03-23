"Надя, что ты натворила?": соседи Савченко рассказали, что думают о нардепе

Они говорят, что ее жалко как человека

Соседи Надежды Савченко по дому на улице Теодора Драйзера в Киеве утверждают, что народный депутат их разочаровала. Об этом они рассказали "КП в Украине".

Перед подъездом стайка пенсионеров собрала консилиум и принялась обсуждать последние события.

Соседи Савченко: "Надя нас разочаровала. Но как человека ее жалко"

"Представляете, телевизор внезапно перестал показывать. Только начали показывать выступление Нади, так все каналы и отключились. Что же это - специально прервали трансляцию?" – говорит одна из старушек.

"Да ладно вам с телевизором. Видите, как все закрутилось, скорее всего, придется нам скоро носить Наде тормозки в СИЗО… Эх, Надя, что ты натворила, зачем ты ва-банк так рано и необдуманно пошла", - говорит Петр Гаврилович.

Мужчина признается, что на Надежду Савченко как на политика возлагал надежды.

"То, что показывают про Надежду – в это поверить не могу. Но дело в другом. Я не поддерживаю то, как она стала себя вести. Зачем она "хренами" бросается в генпрокурора, принесла две гранаты. Уже многие говорят – она не в себе. Разочаровала нас Надежда, но как человека ее жалко", - добавил он.

"А мне тетя Надя шоколадку дарила. А еще она мне всегда говорит - будь сильным и ничего не бойся. Она очень крутая", - говорит маленький мальчик.

Сосед Игорь Викторович припоминает, что несколько дней назад к нему в дверь звонили неизвестные люди, представившиеся сторонниками Надежды Савченко, и призывали собираться под парламентом.

"Сказали, что они очень хорошо знают Надю, и предлагали мне в случае ее ареста идти под Раду с ее сторонниками и требовать от депутатов и президента ее освобождения. Я в таком участвовать не собираюсь. Возраст не тот, да и никогда не верил, что из военного может выйти хороший политик", - говорит он.

Мужчина знаком с Надеждой Савченко с детства, когда семья нардепа переехала сюда в 1983 году.

"Родители очень интеллигентные люди. Отец работал в аграрной академии. Он умер лет 5 назад. Чем-то болел. Точно не знаю чем. Я с ними особо не общался. А мать, по-моему, в торговле работала. Надежду в доме видел крайне редко. Как только вернулась из тюрьмы, здоровалась с нами "Слава Украине!", а потом перешла на "Добрый день". Возле их квартиры никогда не видел важных политиков, какой-то охраны. Единственное, что они пару лет назад видеокамеру возле входной двери установили, - рассказал сосед.

Кстати, Савченко пожаловалась на условия в СИЗО.

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