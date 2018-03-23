"Надя, що ти накоїла?": сусіди Савченко розповіли, що думають про нардепа

Вони кажуть, що її шкода як людину

Сусіди Надії Савченко по будинку на вулиці Теодора Драйзера в Києві стверджують, що народний депутат їх розчарувала. Про це вони розповіли "КП в Україні".

Перед під'їздом зграйка пенсіонерів зібрала консиліум і почала обговорювати останні події.

"Уявляєте, телевізор раптово перестав показувати. Тільки почали показувати виступ Наді, оскільки всі канали і відключилися. Що ж це - спеціально перервали трансляцію?" – каже одна з бабусь.

"Да ладно вам з телевізором. Бачите, як все закрутилося, швидше за все, доведеться нам скоро носити Наді тормозки в СІЗО... Ех, Надя, що ти накоїла, навіщо ти ва-банк так рано і необдумано пішла", - каже Петро Гаврилович.

Чоловік зізнається, що на Надію Савченко як на політика покладав надії.

"Те, що показують про Надію – в це повірити не можу. Але справа в іншому. Я не підтримую те, як вона стала поводитися. Навіщо вона "кнурами" кидається в генпрокурора, принесла дві гранати. Вже багато кажуть – вона не в собі. Розчарувала нас Надія, але як людину її шкода", - додав він.

Сусіди кажуть, що Надія Савченко дарувала місцевим дітлахам шоколадки.

"А мені тітка Надя шоколадку дарувала. А ще вона мені завжди каже - будь сильним і нічого не бійся. Вона дуже крута", - каже маленький хлопчик.

Сусід Ігор Вікторович пригадує, що кілька днів тому до неї у двері дзвонили невідомі люди, які представилися прихильниками Надії Савченко, і закликали збиратися під парламентом.

"Сказали, що вони дуже добре знають Надю, і пропонували мені в разі її арешту йти під верховну Раду з її прихильниками і вимагати від депутатів і президента її звільнення. Я в такому брати участь не збираюся. Вік не той, та й ніколи не вірив, що з військового може вийти хороший політик", - говорить він.

Чоловік знайомий з Надією Савченко з дитинства, коли родина нардепа переїхала сюди у 1983 році.

"Батьки дуже інтелігентні люди. Батько працював в аграрній академії. Він помер 5 років тому. Ніж-то хворів. Точно не знаю чим. Я з ними особливо не спілкувався. А мати, по-моєму, в торгівлі працювала. Надію в будинку бачив вкрай рідко. Як тільки повернулася з в'язниці, віталася з нами "Слава Україні!", а потім перейшла на "Добрий день". Біля квартири ніколи не бачив важливих політиків, якийсь охорони. Єдине, що вони кілька років тому відеокамеру біля вхідних дверей встановили, - розповів сусід.

До речі, Савченко поскаржилася на умови в СІЗО.

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