Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Я даже раздеться не могу": Савченко пожаловалась на условия в СИЗО

STYLERLIFE        23.03.2018 - 11:41
Надежда Савченко (фото: РБК-Украина © Виталий Носач)
Надежда Савченко (фото: РБК-Украина © Виталий Носач)

Суд рассматривает дело в отношении Савченко, которую подозревают в подготовке терактов

Надежда Савченко пожаловалась на условия в СИЗО. Об этом она сказала 23 марта в зале Шевченковского районного суда Киева сегодня, где проходит рассмотрение дела в отношении нардепа, которую подозревают в подготовке терактов.

В частности, Савченко пожаловалась, что ее камера в СИЗО полностью "утыкана" камерами видеонаблюдения.

"У меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство... Камеры стоят так, что я даже раздеться не могу, чтобы этого не было видно... Камеры стоят так, что я не могу в туалет сходить... Так унижается человеческое достоинство после Революции Достоинства. Борясь за европейский путь, мы не увидели даже европейские тюрьмы в Украине", - сказала она.

Савченко в суде (скриншот из видео) 

Также нардеп заявила, что СИЗО в Украине не отличается от российских, а в некоторых моментах "даже хуже".

"В принципе это в некоторых моментах даже хуже чем в СИЗО врага", - подчеркнула она.

А как вы думаете, планировала ли Савченко взорвать Раду?

 

Планировала ли Савченко взорвать Раду?

Напомним, 22 марта С Савченко сняли неприкосновенность, вручили подозрение в подготовке терактов и задержали.

Задержание Савченко

"Пуля-дура": появились интересные факты из прошлого Надежды Савченко "Вот они": Савченко принесла на комитет гранаты (фотодоказательство)
Теги: Надежда Савченко
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top