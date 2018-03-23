"Я даже раздеться не могу": Савченко пожаловалась на условия в СИЗО

Суд рассматривает дело в отношении Савченко, которую подозревают в подготовке терактов

Надежда Савченко пожаловалась на условия в СИЗО. Об этом она сказала 23 марта в зале Шевченковского районного суда Киева сегодня, где проходит рассмотрение дела в отношении нардепа, которую подозревают в подготовке терактов.

В частности, Савченко пожаловалась, что ее камера в СИЗО полностью "утыкана" камерами видеонаблюдения.

"У меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство... Камеры стоят так, что я даже раздеться не могу, чтобы этого не было видно... Камеры стоят так, что я не могу в туалет сходить... Так унижается человеческое достоинство после Революции Достоинства. Борясь за европейский путь, мы не увидели даже европейские тюрьмы в Украине", - сказала она.

Савченко в суде (скриншот из видео)

Также нардеп заявила, что СИЗО в Украине не отличается от российских, а в некоторых моментах "даже хуже".

"В принципе это в некоторых моментах даже хуже чем в СИЗО врага", - подчеркнула она.

А как вы думаете, планировала ли Савченко взорвать Раду?

Планировала ли Савченко взорвать Раду?

Напомним, 22 марта С Савченко сняли неприкосновенность, вручили подозрение в подготовке терактов и задержали.

Задержание Савченко