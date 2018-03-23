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"Я навіть роздягтися не можу": Савченко поскаржилася на умови в СІЗО

STYLERLIFE        23.03.2018 - 11:41
Надія Савченко (фото: РБК-Україна © Віталій Носач)
Надія Савченко (фото: РБК-Україна © Віталій Носач)

Суд розглядає справу щодо Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів

Надія Савченко поскаржилася на умови в СІЗО. Про це вона сказала 23 березня у залі Шевченківського районного суду Києва сьогодні, де проходить розгляд справи щодо нардепа, яку підозрюють у підготовці терактів.

Зокрема, Савченко поскаржилася, що її камера в СІЗО повністю "утикана" камерами відеоспостереження.

"У мене немає ні однієї зони в камері, де не принижувалася б людська гідність... Камери стоять так, що я навіть роздягтися не можу, щоб цього не було видно... Камери стоять так, що я не можу в туалет сходити... Так принижується людська гідність після Революції Гідності. Борючись за європейський шлях, ми не побачили навіть європейські тюрми в Україні", - сказала вона.

Савченко в суді (скріншот з відео)

Також нардеп заявила, що СІЗО в Україні не відрізняється від російських, а в деяких моментах "навіть гірше".

"В принципі це в деяких моментах навіть гірше ніж в СІЗО ворога", - підкреслила вона.

А як ви думаєте, чи планувала Савченко підірвати Ради?

Планувала Савченко підірвати Раду?

Нагадаємо, 22 березня Савченко зняли недоторканність, вручили підозру у підготовці терактів і затримали.

Затримання Савченко

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Теги: Надежда Савченко
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