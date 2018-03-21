Хайп-такси #10: планировала ли Савченко взорвать Раду? (видео)

Смотрите юбилейный выпуск программы о живом общении таксиста и его пассажиров
На днях генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что герой Украины Надежда Савченко планировала теракт - разрушить купол Верховной Рады из гранатомета, а тех, кто выживет под обломками, - добивать из автоматов.
Более того, Генпрокурор пообещал неопровержимые доказательства (сама Надежда призналась, что ей предлагали отравить ВР газом).
Ну, а пока есть только представление о привлечении к уголовной ответственности и аресте Савченко, которая, хоть под подозрением, но на свободе и готова, по ее словам, ответить за все, и на все обвинения.
Савченко даже успевает троллить своих коллег-нардепов, снимая веселые видео. Все же видели ее перл "Ба-бах! Що, вср*лися?".
В новом - юбилейном - выпуске Хайп-такси вы узнаете, как воспринимают эту ситуацию жители Киева.
Хайп-такси #10: планировала ли Савченко взорвать Раду?
Напомним, в предыдущем выпуске украинцы высказались по поводу легализации проституции в Украине.
Хайп-такси #9: украинцы высказались, нужно ли легализовать проституцию в Украине
А еще ранее украинцы рассказали, как относятся к легалайзу: что же случится, если Киев вдруг станет вторым Амстердамом, а за хранение 6 г марихуаны не будут садить в тюрьму, и готова ли Украина к этому?
Хайп-такси #8: отношение украинцев к легализации марихуаны в стране