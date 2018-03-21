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Хайп-такси #10: планировала ли Савченко взорвать Раду? (видео)

STYLERLIFE        21.03.2018 - 09:36
Хайп-такси (РБК-Украина)
Хайп-такси (РБК-Украина)

Смотрите юбилейный выпуск программы о живом общении таксиста и его пассажиров

На днях генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что герой Украины Надежда Савченко планировала теракт - разрушить купол Верховной Рады из гранатомета, а тех, кто выживет под обломками, - добивать из автоматов.

Более того, Генпрокурор пообещал неопровержимые доказательства (сама Надежда призналась, что ей предлагали отравить ВР газом).

Ну, а пока есть только представление о привлечении к уголовной ответственности и аресте Савченко, которая, хоть под подозрением, но на свободе и готова, по ее словам, ответить за все, и на все обвинения. 

Савченко даже успевает троллить своих коллег-нардепов, снимая веселые видео. Все же видели ее перл "Ба-бах! Що, вср*лися?"

В новом - юбилейном - выпуске Хайп-такси вы узнаете, как воспринимают эту ситуацию жители Киева.

Хайп-такси #10: планировала ли Савченко взорвать Раду?

А как считаете вы? Оставляйте комментарии под видео на нашем YouTube-канале.

Напомним, в предыдущем выпуске украинцы высказались по поводу легализации проституции в Украине.

Хайп-такси #9: украинцы высказались, нужно ли легализовать проституцию в Украине

А еще ранее украинцы рассказали, как относятся к легалайзу: что же случится, если Киев вдруг станет вторым Амстердамом, а за хранение 6 г  марихуаны не будут садить в тюрьму, и готова ли Украина к этому?

Хайп-такси #8: отношение украинцев к легализации марихуаны в стране

Больше видео смотрите на нашем сайте по ссылке.

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Теги: Хайп-такси
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