Хайп-такси #10: планировала ли Савченко взорвать Раду? (видео)

Смотрите юбилейный выпуск программы о живом общении таксиста и его пассажиров

На днях генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что герой Украины Надежда Савченко планировала теракт - разрушить купол Верховной Рады из гранатомета, а тех, кто выживет под обломками, - добивать из автоматов.

Более того, Генпрокурор пообещал неопровержимые доказательства (сама Надежда призналась, что ей предлагали отравить ВР газом).

Ну, а пока есть только представление о привлечении к уголовной ответственности и аресте Савченко, которая, хоть под подозрением, но на свободе и готова, по ее словам, ответить за все, и на все обвинения.

Савченко даже успевает троллить своих коллег-нардепов, снимая веселые видео. Все же видели ее перл "Ба-бах! Що, вср*лися?".

В новом - юбилейном - выпуске Хайп-такси вы узнаете, как воспринимают эту ситуацию жители Киева.

Хайп-такси #10: планировала ли Савченко взорвать Раду?

А как считаете вы? Оставляйте комментарии под видео на нашем YouTube-канале.

Напомним, в предыдущем выпуске украинцы высказались по поводу легализации проституции в Украине.

Хайп-такси #9: украинцы высказались, нужно ли легализовать проституцию в Украине

А еще ранее украинцы рассказали, как относятся к легалайзу: что же случится, если Киев вдруг станет вторым Амстердамом, а за хранение 6 г марихуаны не будут садить в тюрьму, и готова ли Украина к этому?

Хайп-такси #8: отношение украинцев к легализации марихуаны в стране

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