Хайп-таксі #10: чи планувала Савченко підірвати Раду? (відео)

Дивіться ювілейний випуск програми про живе спілкування таксиста і його пасажирів

Днями генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що герой України Надія Савченко планувала теракт - зруйнувати купол Верховної Ради з гранатомета, а тих, хто виживе під уламками, - добивати з автоматів.

Більш того, Генпрокурор пообіцяв неспростовні докази (сама Надія зізналася, що їй пропонували отруїти ВР газом).

Ну, а поки є лише подання про притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Савченко, яка, хоч під підозрою, але на волі і готова, за її словами, відповісти за все, і на всі звинувачення.

Савченко навіть встигає тролити своїх колег-нардепів, знімаючи веселі відео. Всі ж бачили її перл "Ба-бах! Що, вср*лися?".

В новому - ювілейному - випуск Хайп-таксі ви дізнаєтеся, як сприймають цю ситуацію мешканці Києва.

Хайп-таксі #10: чи планувала Савченко підірвати Раду?

А як вважаєте ви? Залишайте коментарі під відео на нашому YouTube-каналі.

Нагадаємо, в попередньому випуску українці висловилися з приводу легалізації проституції в Україні.

Хайп-таксі #9: українці висловилися, чи потрібно легалізувати проституцію в Україні

А ще раніше українці розповіли, як ставляться до легалайзу: що ж станеться, якщо Київ раптом стане другим Амстердамом, а за зберігання 6 г марихуани не будуть саджати у в'язницю, і чи готова Україна до цього?

Хайп-таксі #8: ставлення українців до легалізації марихуани в країні

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