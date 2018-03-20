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"Советовали депутаты": Савченко заявила, что ей предлагали отравить ВР газом (видео)

STYLERLIFE        20.03.2018 - 18:51
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Парламентарий шокировала украинцев очередным скандальным заявлением

Народный депутат Надежда Савченко во время брифинга во вторник, 20 марта, рассказала, что коллеги-нардепы предлагали ей отравить парламент газом. Об этом сообщает "Слово и Дело".

Скандальный политик заявила, что депутаты давали ей разные советы по поводу нападения на ВР, когда она шутила на эту тему.

"В парламенте от коллег, когда я шутила на тему "а не двинуть ли сюда гранатой", коллеги посоветовали, что лучше в фильтровую систему запустить газ и сделать газовую камеру. Такие моменты тоже разрабатывались, такие сюрреалистические события тоже доносились. Объект А должен был все это фиксировать и постоянно передавать, чтобы можно было составить эту политическую провокацию, которая на данный момент произошла". – заявила Савченко.

Видео: Надежда Савченко (youtube.com/ЄвгенЛущиков)

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко снялась в видео, в котором тонко потроллила своих коллег-парламентариев. Парламентарий стоит вся в черном, строгая. Камера приближает ее лицо. "Ба-бах! Що, вср*лися?" - выкрикивает Савченко, после чего на ее лице появляется ухмылка.

Также  Савченко заявила, что ее задача было создавать абсурдную ситуацию, а не теракт.

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Теги: Надежда Савченко
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